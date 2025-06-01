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الاحتلال يفرض غرامات مالية على مركبات المواطنين في سلوان

الاحتلال يفرض غرامات مالية على مركبات المواطنين في سلوان

2025-06-01 06:05:14
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس / PNN - فرضت طواقم بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، اليوم الأحد، غرامات مالية على مركبات المواطنين في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية، بأن طواقم بلدية الاحتلال اقتحمت حي بئر أيوب، في البلدة، وفرضت غرامات مالية على مركبات المواطنين.

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