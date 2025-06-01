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الاحتلال الاسرائيلي يستعد لتوسيع العدوان في مناطق جديدة بغزة

الاحتلال الاسرائيلي يستعد لتوسيع العدوان في مناطق جديدة بغزة

2025-06-01 06:05:12
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة -PNN- قالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن الجيش سيزيد خلال الأيام المقبلة الضغط العسكري على قطاع غزة، مع التركيز على الجزء الشمالي، بهدف نقل السكان من الشمال إلى المناطق الآمنة في الجنوب.

في الوقت نفسه، قالت المصادر إنه من المتوقع أن يتم افتتاح مركز اخر لتوزيع المساعدات على السكان.

وفي إطار عمليات النزوح المستمرة ، ذكر موقع واللا العبري بأن إخلاء أكثر من 250 ألف فلسطيني من جباليا إلى منطقة الملاجئ اكتمل الأسبوع الماضي.

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