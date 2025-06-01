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وزير الطاقة يتابع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي

وزير الطاقة يتابع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي

2025-06-01 06:03:36
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان الأول من حزيران (بترا)- ترأس وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم الأحد، اجتماع اللجنة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي، مع ضباط ارتباط القطاع ومدراء المديريات والوحدات التنظيمية.
وشدد الخرابشة خلال الاجتماع، على ضرورة مراجعة البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي بشكل يومي،
داعيا للالتزام بالأطر الزمنية للمشاريع المدرجة وربطها بمؤشرات نتائج واضحة ودقيقة، ومتابعة تحديثات الرؤية بصفتها أولوية قصوى.
وبين أن الوزارة تقوم بمراجعة مؤشرات النتائج للمبادرات للأعوام 2025- 2029، مشيرا إلى أن العمل الآن جار مع شركاء القطاع لإعداد البرنامج التنفيذي للرؤية 2026- 2029 وعقد اجتماعات دورية مكثفة مع الشركاء لغايات إعداد البرنامج.
يشار الى أن تقرير الربع الأول للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي الذي نشر على منصة الأداء الحكومي تضمن أبرز ما تم العمل عليه بتمويل تركيب 740 سخانا شمسيا، وحفر 6 آبار في حقل الريشة الغازي، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم مع مطوري مشاريع الهيدروجين الأخضر، ليصبح إجمالي المذكرات 14، كما تم توقيع اتفاقية إطارية واحدة.
--(بترا)
م ف/أ م/اح
01/06/2025 12:05:49

MENAFN01062025000117011021ID1109621385

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