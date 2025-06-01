اتفاقية لإنشاء فرع جديد لمركز زها الثقافي في منطقة زي

MENAFN - Jordan News Agency)

السلط الأول من حزيران (بترا)- وقع مركز زها الثقافي مع مجلس محافظة البلقاء وبلدية السلط الكبرى، اليوم الأحد، اتفاقية لإنشاء وتشغيل فرع جديد للمركز في منطقة زي/السلط.

ووقّع الاتفاقية عن المركز المديرةُ التنفيذية رانية صبيح، وعن البلدية رئيسُها المهندس محمد الحياري، وعن المجلس رئيسُه إبراهيم العواملة.

وبموجب الاتفاقية، خصّصت البلدية قطعة أرض مساحتها 5 دونمات لإقامة المشروع الثقافي، في حين يلتزم مجلس المحافظة بتقديم دعم مالي قدره 640 ألف دينار، حيث سيُخصّص 190 ألف دينار من موازنة العام الحالي لإنشاء البنية التحتية، و450 ألف دينار من موازنة عام 2026 لتغطية مستلزمات التدريب وأجور المدربين والعاملين.

وسيحمل المركز اسم "زها الثقافي/السلط – زي"، وسيقدّم مرافق متطورة تشمل: قاعات متخصصة (كراميش للأطفال من سن 3–6 سنوات، تفكير إبداعي، متعددة الأغراض)، وملعبًا خارجيًا، ومناطق للعب والتنزه داخلية وخارجية، ومبنى للموظفين، ومرافق صحية.

وسيركّز المركز على تقديم برامج تدريبية وأنشطة ثقافية وفنية وترفيهية موجهة للأطفال واليافعين من سن 3 إلى 18 سنة، وسيدات المجتمع المحلي، مع التركيز على دعم الإبداع وريادة الأعمال، وتمكين المرأة والشباب، ودمج ذوي الإعاقة، والمحافظة على الموروث الثقافي.

وسيتولى مركز زها الإدارة والتشغيل الكاملين، وتوريد التجهيزات والأثاث، وتوظيف وتدريب الكادر (مع إعطاء أولوية لأبناء المحافظة)، وضمان الاستدامة المالية من خلال إيرادات الأنشطة وتأجير المرافق.

وحسب الاتفاقية، تلتزم بلدية السلط الكبرى بتقديم الدعم اللوجستي المستمر من تعبيد طرق، وتركيب لوحات إرشادية، وصيانة خارجية وحدائق، وتغطية تكاليف الماء والكهرباء والهاتف والإنترنت، وتنفيذ أعمال الصيانة العامة بجميع أنواعها وتكاليفها، وتوفير كادر دعم (أمن وعمالة) تحت الإشراف الإداري لمركز زها.

وأكدت رانية أن الفرع الجديد "يجسّد توجيهات جلالة الملك الرامية إلى إتاحة الفرص الثقافية والتنموية المتكافئة لأبناء جميع المحافظات، ويسهم في بناء جيل مبدع واعٍ بمسؤولياته المجتمعية".

بدوره، أشار الحياري إلى أهمية هذا المشروع الثقافي الرائد في خدمة المجتمع المحلي ورفد الحركة الثقافية في البلقاء، مبينًا أن البلدية ستعمل بكل إمكانياتها لضمان نجاحه واستدامته.

من جهته، عبّر العواملة عن فخر المجلس بدعم هذا الصرح الثقافي الهام، الذي سيكون منارة لأبناء المحافظة، مشيرًا إلى أن الاتفاقية ليست مجرد مشروع بنية تحتية، بل استثمار في الإنسان، وبناء بيئة متكاملة للمعرفة والمهارة، وفتح آفاق جديدة للتعلّم والإبداع والنمو.

ومن المتوقع أن يفتتح فرع مركز زها الثقافي في منطقة زي أبوابه لاستقبال رواده مع نهاية العام المقبل، ليكون إضافة نوعية لشبكة مراكز زها المنتشرة في المملكة، والرامية إلى تحقيق تنمية بشرية واجتماعية مستدامة.

--(بترا)

أع/أ م/ف ق

01/06/2025 12:44:34





دليل الخدما

مركز تدريب بترا روابط مفيدة



حدث في مثل هذا ا

المقالات المختارة صورة وتعلي

آخر الأخبار توقيع أول اتفاقية تنفيذية لاستغلال خامات النحاس الارد شهيد في غارة إسرائيلية على بلدة ارنون جنوب لبن اتفاقية لإنشاء فرع جديد لمركز زها الثقافي في منطقة الملك يلتقي وفد اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غ وزير الطاقة يتابع أولويات رؤية التحديث الاقتصادعن ماذا تبحث؟ خدماتخدمات صحفيةتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعياتصل بنا

ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)

6845 عمان 11118

5609700 (6) 962+

5682493 (6) 962+

...

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - تصميم و تطوير مديرية الهندسة