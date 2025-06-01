شهيد في غارة إسرائيلية على بلدة ارنون جنوب لبنان

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت الأول من حزيران (بترا)- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان اليوم الأحد، عن استشهاد مواطن لبناني في غارة إسرائيلية على بلدة ارنون، جنوب لبنان.

وبحسب مصادر لبنانية، نفذت مسيرة إسرائيلية غارة اليوم الأحد، استهدفت دراجة نارية في بلدة ارنون، ما أدى إلى استشهاد سائقها.

--(بترا)

ب.أ/أ م/ف ق

01/06/2025 12:45:22