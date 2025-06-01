توقيع أول اتفاقية تنفيذية لاستغلال خامات النحاس الاردني

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عمان الأول حزيران (بترا)- وقع وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، وعضو هيئة المديرين/ مدير عام شركة وادي عربة للمعادن هاني معتوق الأسمر، اليوم الأحد، أول اتفاقية تنفيذية لاستغلال خامات النحاس في الأردن، على مساحة 48 كم مربع من منطقة أبو خشيبة في وادي عربة جنوب البحر الميت، ولمدة 30 عاما.

وقال الخرابشة، إن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز قطاع التعدين وفقا للرؤية الملكية السامية، وبما يتماشى مع برنامج التحديث الاقتصادي الهادف إلى استغلال الثروات الطبيعية وتعظيم الاستفادة منها لتحقيق قفزات نوعية في النمو الاقتصادي واستحداث فرص عمل للأردنيين.

وأوضح أن الشركة أنهت دراسات الجدوى الاقتصادية الأولية ضمن مذكرة التفاهم الموقعة مطلع عام 2022، والتي بينت أن المنطقة تحتوي على كميات جيولوجية تقدر بـ 20 - 30 مليون طن من خام النحاس في صخور المنطقة وبنسبة تراكيز مجدية اقتصاديا، مشيرا إلى وجود احتياطات من النحاس في الصخور النارية، وستتم مواصلة الدراسات بشأنها قبل مرحلة التطوير.

ولفت إلى أن الاتفاقية تحظر على الشركة بيع أو تصدير أو توزيع المعادن كخام غير معالج، وتلزم المطور بمعالجة جميع المعادن والمعادن المصاحبة المستخرجة إلى درجة نقاوة محددة في ملحق الاتفاقية قبل البيع أو التوزيع أو التصدير، بهدف تعظيم المنفعة للاقتصاد الوطني، مؤكدا أن عوائد هذا الاستثمار ستزداد لصالح الخزينة حسب سعر المادة الخام في الأسواق العالمية.

وأشار الخرابشة، إلى أن الاتفاقية تلزم الشركة بتقديم كفالة حسن تنفيذ لضمان جدية العمل والمضي بالإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القانون الخاص الذي يقره مجلس النواب لحقوق الامتياز للشركة المسجلة كشركة مساهمة عامة أردنية، كما تلتزم الشركة بالشروط البيئية والتشريعية النافذة للشركات المساهمة الأردنية.

من جهته أكد الأسمر، أن الشركة ستباشر العمل مبكرا، وسيتم إنشاء مصنع مختص بالصناعات التحويلية لإنتاج المنتجات النحاسية.

وعبر عن تقديره للحكومة للموافقة على توقيع هذه الاتفاقية المهمة والتي تأتي في إطار جهود المملكة للتركيز على قطاع التعدين، مؤكدا التزام الشركة بالعمل ضمن الأطر الزمنية المحددة.

وتتضمن بنود الاتفاقية طرح الشركة لما لا يقل عن 49 بالمئة من أسهمها للاكتتاب العام، مع احتفاظها بنسبة لا تزيد على 51 بالمئة من الأسهم، كما تلتزم الشركة بتنفيذ القوانين والتشريعات الحكومية النافذة المتعلقة باستصدار التراخيص والتأمينات وعقود إيجار الأراضي والكفالات المطلوبة.

من جانبه، أوضح مدير مديرية الجيولوجيا والتعدين في الوزارة هشام الزيود، أن الاتفاقية حددت النموذج المالي ونسبة الأتاوة المرتبطة بسعر النحاس، بحيث لا تقل عن 3 بالمئة من الإيراد الكلي قبل احتساب التكاليف، وتزداد مع زيادة السعر حسب بورصات المعادن العالمية، وفقا للنموذج المالي المتفق عليه مع الشركة في مرحلة التفاوض، مؤكدا أن الحكومة ستستوفي جميع الضرائب الأخرى، والتي تشكل 31 بالمئة من صافي الربح.

وبين أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية تعمل حاليا من خلال فرق التفاوض على استكمال إجراءات الاتفاق على بنود الاتفاقيات التنفيذية لخام الذهب في منطقة أبو خشيبة والعناصر الأرضية النادرة مع الشركة البيئية الجديدة وتعدين النحاس في ضانا مع الشركة المتكاملة، بالإضافة إلى اتفاقيتين تنفيذيين لتعدين خام الفوسفات في منطقة الريشة مع شركتي العربية للتعدين وتسنيم العمانية.

وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته المنعقدة الأربعاء الماضي على الاتفاقية التنفيذية لتعدين النحاس في الأردن مع شركة وادي عربة للمعادن، إذ يعد خام النحاس من المعادن الاستراتيجية التي يتم استغلالها بموجب قانون خاص (امتياز) بحسب التشريعات النافذة.

وحضر توقيع الاتفاقية كل من أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة أماني العزام، وأعضاء اللجان الفنية في الوزارة، إضافة إلى الفريق الفني لشركة وادي عربة للمعادن.

--(بترا)

م ف/أ م/اح

01/06/2025 12:52:21





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