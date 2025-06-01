الملك يلتقي وفد اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان الأول من حزيران (بترا)- يلتقي جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الأحد، وفد اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة.

ويضم الوفد وزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.

--(بترا)

اح

01/06/2025 12:40:14