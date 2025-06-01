الملك يلتقي وفد اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة

الملك يلتقي وفد اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة
عمان الأول من حزيران (بترا)- يلتقي جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الأحد، وفد اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة.
ويضم الوفد وزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.
--(بترا)
اح
01/06/2025 12:40:14
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