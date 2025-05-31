أبو الغيط يدين منع الاحتلال زيارة الوفد الوزاري العربي الإسلامي إلى رام الله

أبو الغيط يدين منع الاحتلال زيارة الوفد الوزاري العربي الإسلامي إلى رام الله
ومن المقرر أن يتوجه أبو الغيط غدًا الأحد، الأول من يونيو، إلى العاصمة الأردنية عمان، ضمن وفد اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلّفة بمتابعة تطورات الحرب في قطاع غزة
في إطار المشاورات العربية الجارية بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار المتحدث إلى أن الزيارة كانت ستتضمن محطة في رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني، إلا أن سلطات الاحتلال منعت الوفد من الدخول، وهو ما قوبل بإدانة شديدة من الأمين العام.
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