مبابي ونيمار يهنئان باريس سان جيرمان على التتويج بدوري أبطال أوروبا

مبابي ونيمار يهنئان باريس سان جيرمان على التتويج بدوري أبطال أوروبا
انتزع بي إس جي اللقب بعد فوز كاسح على إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 5 / صفر في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ الألمانية، مساء السبت.
كتب مبابي عبر حسابه الرسمي على شبكة انستجرام " أخيرا جاءت اللحظة المنتظرة، التتويج باللقب بفضل أسلوب جماعي للنادي، تهانينا لباريس سان جيرمان".
أما نيمار جونيور فاكتفى بكلمة "مبروك" باللغة البرتغالية عبر حسابه على شبكة انستجرام أيضا.
ولعب مبابي بقميص باريس سان جيرمان لمدة 7 مواسم قبل رحيله في صيف العام الماضي 2024 إلى ريال مدريد الإسباني بصفقة انتقال حر، وذلك وسط نزاعات قانونية وقضائية مع النادي الفرنسي.
أما نيمار جونيور فقد جاء في نفس فترة الانتقالات مع مبابي في صيف 2017 قادما من برشلونة الإسباني، ورحل في صيف 2023 إلى الهلال السعودي ومنه عاد إلى ناديه القديم سانتوس البرازيلي في يناير الماضي.
وكان الثنائي مبابي ونيمار على وشك التتويج باللقب الأوروبي مع باريس سان جيرمان حيث تواجدا مع الفريق في الخسارة أمام بايرن ميونخ بنهائي عام 2020.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين