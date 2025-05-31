مبابي ونيمار يهنئان باريس سان جيرمان على التتويج بدوري أبطال أوروبا

MENAFN - Al-Bayan) هنأ النجمان الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار جونيور، فريقهما السابق، باريس سان جيرمان الفرنسي بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لأول مرة في تاريخه.

انتزع بي إس جي اللقب بعد فوز كاسح على إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 5 / صفر في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ الألمانية، مساء السبت.

كتب مبابي عبر حسابه الرسمي على شبكة انستجرام " أخيرا جاءت اللحظة المنتظرة، التتويج باللقب بفضل أسلوب جماعي للنادي، تهانينا لباريس سان جيرمان".

أما نيمار جونيور فاكتفى بكلمة "مبروك" باللغة البرتغالية عبر حسابه على شبكة انستجرام أيضا.

ولعب مبابي بقميص باريس سان جيرمان لمدة 7 مواسم قبل رحيله في صيف العام الماضي 2024 إلى ريال مدريد الإسباني بصفقة انتقال حر، وذلك وسط نزاعات قانونية وقضائية مع النادي الفرنسي.

أما نيمار جونيور فقد جاء في نفس فترة الانتقالات مع مبابي في صيف 2017 قادما من برشلونة الإسباني، ورحل في صيف 2023 إلى الهلال السعودي ومنه عاد إلى ناديه القديم سانتوس البرازيلي في يناير الماضي.

وكان الثنائي مبابي ونيمار على وشك التتويج باللقب الأوروبي مع باريس سان جيرمان حيث تواجدا مع الفريق في الخسارة أمام بايرن ميونخ بنهائي عام 2020.