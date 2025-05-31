الرئيس الفرنسي يهنئ باريس سان جيرمان بتتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا

MENAFN - Al-Bayan) هنأ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، فريق باريس سان جيرمان على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لأول مرة في تاريخه.

وانتزع الفريق الباريسي اللقب بعد فوز كاسح على إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 5 / صفر في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا معقل نادي بايرن ميونخ، مساء السبت.

وتفاعل ماكرون سريعاً مع هذا الإنجاز التاريخي، وكتب على حسابه الرسمي على منصة (إكس) "أخواتي الأبطال، إنه يوم مجيد لبي إس جي".

وأضاف "أحسنتم، كلنا فخورون بكم، باريس هي عاصمة أوروبا الليلة".

وحقق الفريق الباريسي اللقب الأوروبي تحت قيادة المدير الفني الإسباني لويس إنريكي الذي احتفل أيضا بفوزه باللقب للمرة الثانية في مشواره التدريبي بعدما قاد برشلونة للفوز به في عام 2015 بعد الفوز على يوفنتوس 3 / 1 على الملعب الأولمبي في برلين.

وبات باريس سان جيرمان أيضا أول فريق فرنسي يحقق الثلاثية في موسم واحد بعد تتويجه بلقبي الدوري الفرنسي وكأس فرنسا.

ويستعد العملاق الفرنسي لتحد جديد بالمشاركة في النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بمشاركة 32 فريقا والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو المقبل.

وسيلعب باريس سان جيرمان في المجموعة الثانية التي تضم أتلتيكو مدريد الإسباني وبوتافوجو البرازيلي وسياتل ساوندرز الأمريكي.