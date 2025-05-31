إنزاجي مدرب إنتر ميلان فخور بلاعبيه رغم الهزيمة المذلة في نهائي دوري أبطال أوروبا

MENAFN - Al-Bayan) حاول سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان تسليط الضوء على بعض الإيجابيات بعد الخسارة المذلة لفريقه أمام باريس سان جيرمان بنتيجة صفر / 5 في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مساء السبت.

حقق باريس اللقب بفوز بفارق قياسي من الأهداف، وذلك بعد عامين من سقوط إنزاجي ولاعبيه بالخسارة في نهائي آخر أمام مانشستر سيتي.

لكن العودة القوية للفريق الإيطالي أمام برشلونة في نصف النهائي ستبقى محفورة في ذاكرة الجماهير، رغم الموسم الصفري لإنتر ميلان بعد تتويج نابولي بلقب الدوري الإيطالي.

وقال إنزاجي في مؤتمر صحفي عقب اللقاء "باريس استحق الفوز بالمباراة والتتويج بالكأس، نشعر بخيبة أمل، لكننا خضنا مشوارا رائعا حتى المباراة النهائية".

وأضاف "أنا فخور كمدرب بلاعبي فريقي رغم أننا لم نقدم أداء جيدا".

وتابع "لقد وجهت الشكر للاعبي إنتر ميلان على الجهد الذي بذلوه طوال الموسم، صحيح لم نفز بأي لقب، لكنني فخور بكوني مدربهم".

وبدا إنتر ميلان فريقا ضعيفا طوال المباراة بعكس حاله في المباراة النهائية لعام 2023 عندما خسر بهدف أمام مانشستر سيتي.

وأضاف إنزاجي "يجب أن نتعلم من الهزائم لنصبح أقوى، الخسارة اليوم تؤلمنا مثل خسارة نهائي إسطنبول، لقد كانت مباراة مختلفة، لقد تفوق باريس على مستوى الاستحواذ دائما، بينما كنا بحاجة لتقديم أداء أفضل".

وختم مدرب إنتر تصريحاته "بذلنا قصارى جهدنا للوصول للنهائي، ولعبنا 58 مباراة هذا الموسم، بالتأكيد نشعر بالحزن وخيبة أمل، لكن اللاعبين بذلوا كل ما لديهم من جهد".

من جانبه، أبدى يان سومر، حارس مرمى إنتر ميلان دهشته من سيطرة باريس سان جيرمان منذ بداية المباراة.

وقال الحارس السويسري الدولي "استعدادنا للمباراة كان جيدا، لكن بدا واضحا منذ الدقائق الأولى أنها ستكون مباراة صعبة".

وأضاف سومر "سأبقى فخورا بما قدمناه هذا الموسم بعد مشوار طويل وشاق، لقد نجحنا في كثير من الأمور".