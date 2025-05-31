لويس إنريكي يثني على المشجعين بعد الفوز بدوري الأبطال

MENAFN - Al-Bayan) أشاد لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان بجماهيره التي وصفها بأنها اللاعب رقم 12 بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم لأول مرة في تاريخه السبت قبل أن يحيي ذكرى ابنته زانا التي توفيت في 2019 عن عمر ناهز تسع سنوات.

سجل ديزريه دوي هدفين ليقود الفريق الفرنسي للفوز باللقب لأول مرة بفوز ساحق 5-صفر على إنتر ميلان يوم السبت، وهو أكبر انتصار في تاريخ نهائي المسابقة.

وشكر إنريكي، الذي بدا متأثرا بشكل واضح بعد صافرة النهاية وارتدى قميصا يحيي ذكرى ابنته التي رحلت بعد صراع مع السرطان، المشجعين الذين رفعوا لافتات ضخمة تحمل صورة ابنته.

وعندما انتهت المباراة ذهب إلى المدرجات لتغيير ملابسه إلى قميص يحمل صورة زانا وهي تزرع علم باريس سان جيرمان في الأرض.

وقال لويس إنريكي "أنا سعيد جدا. كان الأمر مؤثرا للغاية في النهاية مع اللافتة التي رفعها المشجعون لعائلتي. لكنني دائما أفكر في ابنتي".

وسيطر الفريق الفرنسي على مجريات اللعب بشكل كامل منذ بداية المباراة، وهو ما أشاد به إنريكي بسبب الضغط الشديد الذي مارسه الفريق على إنتر ميلان طوال المباراة، كما أشاد بعثمان.

وقال إنريكي أيضا إنه حافظ على هدوئه رغم المشاعر التي تعتمل في صدره، معربا عن ثقته في أن فريقه الشاب استعد بالصورة الواجبة للتعامل مع ضغوط خوض نهائي بهذه الأهمية.

وأضاف "على المدرب ضبط عواطفه، والتعامل مع الضغوط لمساعدة اللاعبين. لقد أعددنا المباراة النهائية بالهدوء اللازم لبث الحماس في نفوس اللاعبين. الآن، يمكننا الاستمتاع بها، ونعود بالكأس إلى باريس".

حقق فريق باريس سان جيرمان الشاب ما لم يتمكن أمثال ليونيل ميسي ونيمار وكيليان مبابي من تحقيقه مع الفريق الذي أصبح ثاني ممثلي فرنسا في قائمة الفائزين باللقب بعد أولمبيك مرسيليا في 1993.

كما جعل الفوز لويس إنريكي ثاني مدرب، بعد بيب جوارديولا، يحقق ثلاثية من الألقاب ممثلة في الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا في موسم واحد مرتين، بعد نجاحه مع برشلونة.

وشكر إنريكي لاعبي إنتر على روحهم الرياضية وبقائهم على أرض الملعب بعد صفارة النهاية، ومشاهدة احتفال باريس سان جيرمان بفوزه وتسلم ميدالياته.

قال إنريكي "أود أن أهنئ إنتر، وجميع اللاعبين والجهاز الفني. لقد أظهروا لنا الاحترام في النهاية؛ إنه درس للجميع - يجب أن تحسن التصرف بعد الخسارة".