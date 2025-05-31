نيجيريا.. مصرع 21 رياضيا في حادث سير مروع

خبرني - أفادت صحيفة "ديلي بوست" النيجيرية بأن21 رياضيا لقوا مصرعهم إثر سقوط الحافلة التي تقلهم من فوق جسر بولاية كانو النيجيرية.

ونقلت الصحيفة عن رئيس اللجنة الرياضية في ولاية كانو عمر بالو فاغي أن الرياضيين الـ21 كانوا عائدين من المهرجان الرياضي الوطني الذي اختتم للتو في أبيوكوتا بولاية أوغون.

وأشار رئيس اللجنة الرياضية إلى أن الحادث المميت وقع إثر سقوط الحافلة التي كانت تقل الرياضيين من جسر داكاتساله، مؤكدا أن الحافلة مع 30 رياضيا سقطت من فوق الجسر بعد أن فقد سائقها السيطرة عليها.