توترات شديدة في شوارع باريس بعد نهائي الابطال - فيديو

خبرني - قالت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية فجر يوم الأحد، إن جادة الشانزليزيه ومحيط ملعب بارك دي برانس شهدا توترات شديدة بين مشجعي فريق باريس سان جيرمان وقوات الأمن.

وفاز فريق باريس سان جيرمان بأول لقب له في دوري أبطال أوروبا بفوزه على إنتر ميلان الإيطالي في النهائي بنتيجة 5 أهداف لصفر.

وذكرت الصحيفة الفرنسية أن الشرطة ألقت الغاز المسيل للدموع على المتجمهرين.

وأشارت إلى أن الجماهير أضرمت النيران في سيارتين بالقرب من بورت دو سان كلو، وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على ألسنة اللهب.

وأفاد المصدر ذاته بأن الشرطة ألقت القبض على 131 شخصا في العاصمة.

كما قالت إن متجر "فوت لوكر" للملابس والأمتعة الرياضية، تعرض للتخريب في شارع الشانزليزيه، وتم اعتقال نحو ثلاثين شخصا في المكان.

وتوج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بعد اكتساحه إنتر ميلان بخماسية نظيفة في النهائي الذي جمعهما يوم السبت، على ملعب "أليانز أرينا" في ميونخ.

وسجل أهداف باريس، أشرف حكيمي وديزيريه دوي "ثنائية" وخفيتشا كفاراتسخيليا وسيني مايولو في الدقائق 12 و20 و63 و73 و87، لينتزع العملاق الفرنسي لقب النسخة رقم 70 من الكأس الفضية ذات الأذنين.

وعوض باريس سان جيرمان بهذا اللقب خسارته أمام بايرن ميونخ بهدف دون رد في نهائي دوري الأبطال عام 2020، ليصبح ثاني فريق فرنسي يحقق اللقب بعد غريمه الأزلي أولمبيك مرسيليا، الذي توج باللقب عام 1993.