  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
هدف "الموسم"

هدف "الموسم"

2025-05-31 08:03:21
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠١ يونيو ٢٠٢٥ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلنت‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬أمس‭ ‬السبت،‭ ‬فوز‭ ‬المصري‭ ‬عمر‭ ‬مرموش،‭ ‬لاعب‭ ‬فريق‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬هدف‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬أحرزه‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬بورنموث‭.‬

وسجل‭ ‬مرموش‭ ‬هدفا‭ ‬رائعا‭ ‬من‭ ‬تسديدة‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬30‭ ‬ياردة‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬14‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬يوم‭ ‬20‭ ‬مايو‭ ‬الجاري،‭ ‬ليفتتح‭ ‬أهداف‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬فاز‭ ‬بها‭ ‬3‭ / ‬1‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬قبل‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭.‬

واستلم‭ ‬مرموش‭ ‬الكرة‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬ملعب‭ ‬بورنموث،‭ ‬وانطلق‭ ‬بالكرة‭ ‬وسدد‭ ‬كرة‭ ‬قوية‭ ‬اصطدمت‭ ‬بالقائم‭ ‬وعانقت‭ ‬شباك‭ ‬الحارس‭ ‬كيبا‭ ‬أريزابالاجا‭.‬

و‭ ‬حصل‭ ‬هدف‭ ‬مرموش‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأصوات‭ ‬المجمعة‭ ‬من‭ ‬الجمهور‭ ‬ولجنة‭ ‬من‭ ‬خبراء‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬متفوقا‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬مختصرة‭ ‬تضمنت‭ ‬أيضا‭ ‬جميع‭ ‬أهداف‭ ‬الشهر‭.‬

وأصبح‭ ‬مرموش‭ ‬أول‭ ‬لاعب‭ ‬من‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬يفوز‭ ‬بجائزة‭ ‬هدف‭ ‬الموسم،‭ ‬وثاني‭ ‬لاعب‭ ‬مصري‭ ‬يحقق‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬بعد‭ ‬مواطنه‭ ‬محمد‭ ‬صلاح،‭ ‬عندما‭ ‬توج‭ ‬بالجائزة‭ ‬بفضل‭ ‬الهدف‭ ‬الذي‭ ‬سجله‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬2021‭ / .‬2022

كما‭ ‬فاز‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬إيميليانو‭ ‬مارتينيز،‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬فريق‭ ‬أستون‭ ‬فيلا،‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬تصدي‭ ‬للموسم‭.‬

وقدم‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬التصديات‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز،‭ ‬حيث‭ ‬تمكن‭ ‬بطريقة‭ ‬مذهلة‭ ‬من‭ ‬لف‭ ‬جسده‭ ‬ليمنع‭ ‬ضربة‭ ‬رأس‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬نيكولاس‭ ‬دومينجيز‭ ‬،‭ ‬لاعب‭ ‬نوتنجهام‭ ‬فورست،‭ ‬قبل‭ ‬سنتيمترات‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬عبور‭ ‬الكرة‭ ‬لخط‭ ‬المرمى‭ ‬بعد‭ ‬ركلة‭ ‬ركنية‭.‬

واستحق‭ ‬مارتينيز‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬تصدي‭ ‬عن‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬بسبب‭ ‬هذا‭ ‬التصدي‭ ‬المذهل‭.‬

MENAFN31052025000055011008ID1109620163

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث