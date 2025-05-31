MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠١ يونيو ٢٠٢٥ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلنت‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬أمس‭ ‬السبت،‭ ‬فوز‭ ‬المصري‭ ‬عمر‭ ‬مرموش،‭ ‬لاعب‭ ‬فريق‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬هدف‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬أحرزه‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬بورنموث‭.‬

وسجل‭ ‬مرموش‭ ‬هدفا‭ ‬رائعا‭ ‬من‭ ‬تسديدة‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬30‭ ‬ياردة‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬14‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬يوم‭ ‬20‭ ‬مايو‭ ‬الجاري،‭ ‬ليفتتح‭ ‬أهداف‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬فاز‭ ‬بها‭ ‬3‭ / ‬1‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬قبل‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭.‬

واستلم‭ ‬مرموش‭ ‬الكرة‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬ملعب‭ ‬بورنموث،‭ ‬وانطلق‭ ‬بالكرة‭ ‬وسدد‭ ‬كرة‭ ‬قوية‭ ‬اصطدمت‭ ‬بالقائم‭ ‬وعانقت‭ ‬شباك‭ ‬الحارس‭ ‬كيبا‭ ‬أريزابالاجا‭.‬

و‭ ‬حصل‭ ‬هدف‭ ‬مرموش‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأصوات‭ ‬المجمعة‭ ‬من‭ ‬الجمهور‭ ‬ولجنة‭ ‬من‭ ‬خبراء‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬متفوقا‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬مختصرة‭ ‬تضمنت‭ ‬أيضا‭ ‬جميع‭ ‬أهداف‭ ‬الشهر‭.‬

وأصبح‭ ‬مرموش‭ ‬أول‭ ‬لاعب‭ ‬من‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬يفوز‭ ‬بجائزة‭ ‬هدف‭ ‬الموسم،‭ ‬وثاني‭ ‬لاعب‭ ‬مصري‭ ‬يحقق‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬بعد‭ ‬مواطنه‭ ‬محمد‭ ‬صلاح،‭ ‬عندما‭ ‬توج‭ ‬بالجائزة‭ ‬بفضل‭ ‬الهدف‭ ‬الذي‭ ‬سجله‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬2021‭ / .‬2022

كما‭ ‬فاز‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬إيميليانو‭ ‬مارتينيز،‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬فريق‭ ‬أستون‭ ‬فيلا،‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬تصدي‭ ‬للموسم‭.‬

وقدم‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬التصديات‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز،‭ ‬حيث‭ ‬تمكن‭ ‬بطريقة‭ ‬مذهلة‭ ‬من‭ ‬لف‭ ‬جسده‭ ‬ليمنع‭ ‬ضربة‭ ‬رأس‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬نيكولاس‭ ‬دومينجيز‭ ‬،‭ ‬لاعب‭ ‬نوتنجهام‭ ‬فورست،‭ ‬قبل‭ ‬سنتيمترات‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬عبور‭ ‬الكرة‭ ‬لخط‭ ‬المرمى‭ ‬بعد‭ ‬ركلة‭ ‬ركنية‭.‬

واستحق‭ ‬مارتينيز‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬تصدي‭ ‬عن‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬بسبب‭ ‬هذا‭ ‬التصدي‭ ‬المذهل‭.‬