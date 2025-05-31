اتهام وليامسون باعتداء جنسي
لوس أنجليس - (أ ف ب): يواجه زيون وليامسون، نجم نيوأورليانز بيليكانز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (أن بي ايه)، دعوى اعتداء جنسي، بحسب تقرير لمحكمة في لوس أنجليس.
وتقدمت جاين دو بشكوى أمام القضاء في لوس أنجليس، تزعم فيها تعرضها لاعتداءين جنسيين في شقة في بيفرلي هيلز عام 2020.
وأضافت المدعية التي تطالب بتعويضات من وليامسون، اللاعب الرقم واحد في درافت اللاعبين الجدد في 2019، أنه فضلا عن الاعتداءين الجنسيين، استمر اللاعب في الاعتداء عليها وضربها في كاليفورنيا وولايات أخرى حتى انتهاء علاقتهما في 2023.
وبحسب المعلومات التي قدمتها محكمة لوس أنجليس، ارتبط وليامسون وجاين دو بعلاقة بين عامي 2018 و2023.
وأكد محامو وليامسون في بيان مرسل عبر البريد الإلكتروني إلى وكالة فرانس برس إن تلك الاتهامات «عارية تماما عن الصحة»، موضحين أن الفريق القانوني للاعب سيتقدم بدعوى قضائية للمطالبة بتعويضات عن التشهير.
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