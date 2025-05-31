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اتهام وليامسون باعتداء جنسي

اتهام وليامسون باعتداء جنسي

2025-05-31 08:03:19
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠١ يونيو ٢٠٢٥ - 02:00

لوس‭ ‬أنجليس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يواجه‭ ‬زيون‭ ‬وليامسون،‭ ‬نجم‭ ‬نيوأورليانز‭ ‬بيليكانز‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين‭ (‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‭)‬،‭ ‬دعوى‭ ‬اعتداء‭ ‬جنسي،‭ ‬بحسب‭ ‬تقرير‭ ‬لمحكمة‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭.‬

وتقدمت‭ ‬جاين‭ ‬دو‭ ‬بشكوى‭ ‬أمام‭ ‬القضاء‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس،‭ ‬تزعم‭ ‬فيها‭ ‬تعرضها‭ ‬لاعتداءين‭ ‬جنسيين‭ ‬في‭ ‬شقة‭ ‬في‭ ‬بيفرلي‭ ‬هيلز‭ ‬عام‭ ‬2020‭.‬

وأضافت‭ ‬المدعية‭ ‬التي‭ ‬تطالب‭ ‬بتعويضات‭ ‬من‭ ‬وليامسون،‭ ‬اللاعب‭ ‬الرقم‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬درافت‭ ‬اللاعبين‭ ‬الجدد‭ ‬في‭ ‬2019،‭ ‬أنه‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الاعتداءين‭ ‬الجنسيين،‭ ‬استمر‭ ‬اللاعب‭ ‬في‭ ‬الاعتداء‭ ‬عليها‭ ‬وضربها‭ ‬في‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬وولايات‭ ‬أخرى‭ ‬حتى‭ ‬انتهاء‭ ‬علاقتهما‭ ‬في‭ ‬2023‭.‬

وبحسب‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬محكمة‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس،‭ ‬ارتبط‭ ‬وليامسون‭ ‬وجاين‭ ‬دو‭ ‬بعلاقة‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2018‭ ‬و2023‭.‬

وأكد‭ ‬محامو‭ ‬وليامسون‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مرسل‭ ‬عبر‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬إلى‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬تلك‭ ‬الاتهامات‭ ‬‮«‬عارية‭ ‬تماما‭ ‬عن‭ ‬الصحة‮»‬،‭ ‬موضحين‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬القانوني‭ ‬للاعب‭ ‬سيتقدم‭ ‬بدعوى‭ ‬قضائية‭ ‬للمطالبة‭ ‬بتعويضات‭ ‬عن‭ ‬التشهير‭.‬

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