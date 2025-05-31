الرياض وحلفاؤها نحو زيادة كبيرة في الإنتاج النفطي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠١ يونيو ٢٠٢٥ - 02:00

فيينا‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلنت‭ ‬الرياض‭ ‬وموسكو‭ ‬وست‭ ‬دول‭ ‬أعضاء‭ ‬في‭ ‬أوبك‭ ‬بلاس‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬رفع‭ ‬حجم‭ ‬انتاج‭ ‬النفط،‭ ‬زيادة‭ ‬كبيرة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬الإنتاج‭ ‬في‭ ‬يوليو‭. ‬وستقوم‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬باستخراج‭ ‬411‭ ‬ألف‭ ‬برميل‭ ‬إضافي‭ ‬يوميا،‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬ويونيو‭ ‬وفقا‭ ‬لبيان،‭ ‬أي‭ ‬ثلاثة‭ ‬أضعاف‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬مخططا‭ ‬له‭ ‬أصلا‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬السعودية‭ ‬وروسيا،‭ ‬وافق‭ ‬العراق‭ ‬ودولة‭ ‬الإمارات‭ ‬والكويت‭ ‬وكازاخستان‭ ‬والجزائر‭ ‬وعمان‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬خفض‭ ‬طوعي‭ ‬إضافي‭ ‬بلغ‭ ‬2 , 2‭ ‬مليون‭ ‬برميل‭ ‬يوميا‭ ‬بهدف‭ ‬رفع‭ ‬الأسعار‭.‬

وقررت‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬رفع‭ ‬الانتاج‭ ‬مجددا‭ ‬بشكل‭ ‬تدريجي‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬الربيع‭ ‬اختارت‭ ‬تسريع‭ ‬الوتيرة‭. ‬وأدى‭ ‬هذا‭ ‬التحول‭ ‬إلى‭ ‬تراجع‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬حتى‭ ‬نحو‭ ‬ستين‭ ‬دولارا‭ ‬للبرميل،‭ ‬وهو‭ ‬أدنى‭ ‬مستوى‭ ‬منذ‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭. ‬وقال‭ ‬خورخي‭ ‬ليون‭ ‬المحلل‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬ريستاد‭ ‬إنرجي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬إن‭ ‬أوبك‭ ‬بلاس‭ ‬‮«‬ضربت‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭: ‬في‭ ‬مايو‭ ‬وجهت‭ ‬انذارا‭ ‬وفي‭ ‬يونيو‭ ‬تأكيدا‭ ‬وفي‭ ‬يوليو‭ ‬تحذيرا‮»‬‭. ‬ورأى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬حجم‭ ‬الزيادة‭ ‬في‭ ‬الإنتاج‭ ‬يعكس‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الدينامية‭ ‬الداخلية‭ ‬للعرض‭. ‬انه‭ ‬تعديل‭ ‬استراتيجي‭ ‬له‭ ‬هدف‭ ‬جيوسياسي‭: ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬تمتثل‭ ‬لمطالب‮»‬‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭. ‬

وبعيد‭ ‬تولي‭ ‬منصبه،‭ ‬طلب‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬من‭ ‬الرياض‭ ‬زيادة‭ ‬الإنتاج‭ ‬لخفض‭ ‬أسعار‭ ‬الذهب‭ ‬الأسود،‭ ‬وبالتالي‭ ‬اسعار‭ ‬الوقود‭ ‬للمستهلكين‭. ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬بعد‭ ‬اجتماع‭ ‬الأربعاء‭ ‬لجميع‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬الـ‭ ‬22‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬البلدان‭ ‬المصدرة‭ ‬للنفط‭ ‬وحلفائها‭ (‬أوبك‭ ‬بلاس‭). ‬وأكد‭ ‬الوزراء‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬جدول‭ ‬إنتاجهم،‭ ‬وأرجأوا‭ ‬خفض‭ ‬الانتاج‭ ‬جماعيا‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2026‭ ‬وعهدوا‭ ‬للأعضاء‭ ‬الثمانية‭ ‬الأكثر‭ ‬جرأة‭ ‬مسؤولية‭ ‬تطبيق‭ ‬السياسات‭ ‬النفطية‭. ‬

رسميا‭ ‬تبرر‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬قرارها‭ ‬بـ‮«‬أساسات‭ ‬سوق‭ ‬صحية‭ ‬كما‭ ‬يتضح‭ ‬من‭ ‬انخفاض‭ ‬احتياطي‭ ‬النفط‮»‬‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬ونمو‭ ‬الطلب‭ ‬الهيكلي‭ ‬خلال‭ ‬أشهر‭ ‬الصيف‭. ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬التبرير‭ ‬كان‭ ‬موضع‭ ‬تشكيك‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬نظرا‭ ‬الى‭ ‬المخاوف‭ ‬بشأن‭ ‬الطلب‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬الحرب‭ ‬التجارية‭ ‬التي‭ ‬شنتها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تداعيات‭ ‬قرارات‭ ‬ترامب،‭ ‬فإن‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الدولة‭ ‬التي‭ ‬لها‭ ‬أكبر‭ ‬تأثير‭ ‬داخل‭ ‬أوبك‭ ‬بلاس،‭ ‬ستمارس‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬ضغوطا‭ ‬على‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬التي‭ ‬ستتجاوز‭ ‬حصصها،‭ ‬وتسهم‭ ‬عبر‭ ‬هذه‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬الأسعار‭ ‬وبالتالي‭ ‬خفض‭ ‬الأرباح‭. ‬

وأوضح‭ ‬ثو‭ ‬لان‭ ‬نغوين‭ ‬المحلل‭ ‬في‭ ‬كومرتس‭ ‬بنك‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الزيادة‭ ‬ستكون‭ ‬أكثر‭ ‬ترجيحا‭ ‬‮«‬في‭ ‬ضوء‭ ‬التصريحات‭ ‬الأخيرة‭ ‬لوزير‭ ‬الطاقة‭ ‬الكازاخستاني‭ ‬يرلان‭ ‬أكينجينوف‭ ‬الذي‭ ‬يبدو‭ ‬أنه‭ ‬أبلغ‭ ‬أوبك‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬لن‭ ‬تخفض‭ ‬الإنتاج‮»‬‭ ‬النفطي‭. ‬من‭ ‬جهته‭ ‬أكد‭ ‬بيارن‭ ‬شيلدروب‭ ‬كبير‭ ‬محللي‭ ‬السلع‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬سيب‮»‬‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬غاضبة‭ ‬من‭ ‬كازاخستان‮»‬،‭ ‬الرافضة‭ ‬الرئيسية‭ ‬‮«‬التي‭ ‬أنتجت‭ ‬300‭ ‬ألف‭ ‬برميل‭ ‬يوميا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬حصتها‮»‬‭. ‬لكن‭ ‬المراقبين‭ ‬لا‭ ‬يتوقعون‭ ‬انهيار‭ ‬الأسعار‭ ‬عند‭ ‬إعادة‭ ‬فتح‭ ‬الأسواق‭ ‬الاثنين‭ ‬لأنه‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬الإعلان‭ ‬‮«‬تم‭ ‬استيعابه‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‮»‬‭ ‬بحسب‭ ‬الخبراء‭ ‬الذين‭ ‬يراهنون‭ ‬على‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬‮«‬معتدل‮»‬‭.‬