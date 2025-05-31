القوات الروسية تتقدم في منطقة سومي ومخاوف أوكرانية من هجوم كبير

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠١ يونيو ٢٠٢٥ - 02:00

كييف‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلنت‭ ‬روسيا‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬سيطرتها‭ ‬على‭ ‬قرية‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬سومي‭ ‬الأوكرانية،‭ ‬حيث‭ ‬أمرت‭ ‬سلطات‭ ‬كييف‭ ‬بعمليات‭ ‬إخلاء‭ ‬جديدة‭ ‬خشية‭ ‬من‭ ‬هجوم‭ ‬واسع‭. ‬ورغم‭ ‬الاتصالات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬المكثفة‭ ‬لإيجاد‭ ‬حل‭ ‬للغزو‭ ‬الروسي‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬تستمر‭ ‬المعارك‭ ‬ضارية‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭. ‬وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬امس‭ ‬السبت‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬قرية‭ ‬فودولاغي‭ ‬قرب‭ ‬الحدود‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬سومي‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬قرية‭ ‬نوفوبيل‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬دونيتسك‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬حيث‭ ‬تتركز‭ ‬المعارك‭. ‬ومن‭ ‬شأن‭ ‬هجوم‭ ‬واسع‭ ‬النطاق‭ ‬أن‭ ‬يمثل‭ ‬تحديا‭ ‬كبيرا‭ ‬للجيش‭ ‬الأوكراني‭ ‬الأقل‭ ‬تجهيزا‭ ‬والذي‭ ‬يواجه‭ ‬صعوبات‭ ‬على‭ ‬الجبهة‭. ‬

أعلنت‭ ‬روسيا‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬سيطرتها‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬قرى‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬حدودها‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬سومي‭ ‬حيث‭ ‬يُرجح‭ ‬أنها‭ ‬تسعى‭ ‬لاقامة‭ ‬منطقة‭ ‬عازلة‭ ‬لمنع‭ ‬أي‭ ‬توغل‭ ‬اوكراني‭ ‬كما‭ ‬حدث‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬كورسك‭. ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬إن‭ ‬موسكو‭ ‬تحشد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬جندي‭ ‬استعدادا‭ ‬لشن‭ ‬هجوم‭ ‬محتمل‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬وأصدرت‭ ‬سلطات‭ ‬سومي‭ ‬امس‭ ‬السبت‭ ‬أوامر‭ ‬إخلاء‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬إلزامي‭ ‬لإحدى‭ ‬عشرة‭ ‬قرية‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬القرار‭ ‬‮«‬اتُخذ‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬التهديد‭ ‬المستمر‭ ‬لأرواح‭ ‬المدنيين‭ ‬جراء‭ ‬قصف‭ ‬البلدات‭ ‬الحدودية‮»‬‭. ‬

وخلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬الماضية،‭ ‬صدرت‭ ‬أوامر‭ ‬إخلاء‭ ‬إلى‭ ‬213‭ ‬بلدة‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وتصدر‭ ‬أوامر‭ ‬الإخلاء‭ ‬الإلزامي‭ ‬عادة‭ ‬عندما‭ ‬يشتد‭ ‬القتال،‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬بالضرورة‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬يستعد‭ ‬لاحتلال‭ ‬القرية‭ ‬أو‭ ‬البلدة‭. ‬وأكد‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬خدمة‭ ‬حرس‭ ‬الحدود‭ ‬الحكومية‭ ‬أندريه‭ ‬ديمتشينكو‭ ‬للتلفزيون‭ ‬الأوكراني‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬حشدت‭ ‬ما‭ ‬يكفي‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬قرب‭ ‬سومي‭ ‬‮«‬لمحاولة‭ ‬شن‭ ‬هجوم‮»‬‭. ‬وذكر‭ ‬أن‭ ‬عملية‭ ‬حشد‭ ‬القوات‭ ‬بدأت‭ ‬عندما‭ ‬كانت‭ ‬قوات‭ ‬موسكو‭ ‬تحارب‭ ‬الجيش‭ ‬الأوكراني‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬كورسك‭ ‬الروسية‭ ‬المقابلة‭ ‬لمنطقة‭ ‬سومي‭. ‬

وشن‭ ‬الجيش‭ ‬الأوكراني‭ ‬هجوما‭ ‬مباغتا‭ ‬في‭ ‬كورسك‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬لكن‭ ‬القوات‭ ‬الاوكرانية‭ ‬خسرت‭ ‬مذاك‭ ‬كل‭ ‬الأراضي‭ ‬التي‭ ‬سيطرت‭ ‬عليها‭ ‬تقريبا‭ ‬وأعلنت‭ ‬روسيا‭ ‬استعادة‭ ‬كورسك‭ ‬بالكامل‭. ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬2022‭ ‬شنت‭ ‬روسيا‭ ‬هجوما‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وباتت‭ ‬تحتل‭ ‬حوالي‭ ‬20 % ‭ ‬من‭ ‬أراضيها‭. ‬وخلف‭ ‬هذا‭ ‬النزاع‭ ‬آلاف‭ ‬القتلى‭ ‬المدنيين‭ ‬والعسكريين‭ ‬من‭ ‬الجانبين‭. ‬وتكثفت‭ ‬الجهود‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬لإنهاء‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭ ‬لكن‭ ‬كل‭ ‬طرف‭ ‬يتهم‭ ‬الآخر‭ ‬بعدم‭ ‬الرغبة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬السلام‭. ‬واقترحت‭ ‬موسكو‭ ‬على‭ ‬كييف‭ ‬عقد‭ ‬محادثات‭ ‬مباشرة‭ ‬جديدة‭ ‬غدا‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭ ‬بعد‭ ‬جولة‭ ‬أولى‭ ‬لم‭ ‬تكلل‭ ‬بالنجاح‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬مايو‭. ‬

ولم‭ ‬تعط‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بعد‭ ‬جوابا‭ ‬بشأن‭ ‬هذا‭ ‬المقترح،‭ ‬وتطلب‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬‮«‬المذكرة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬أعدتها‭ ‬موسكو‭ ‬لتحديد‭ ‬شروطها‭ ‬لتحقيق‭ ‬سلام‭ ‬دائم‭. ‬كما‭ ‬زاد‭ ‬زيلينسكي‭ ‬من‭ ‬الشكوك‭ ‬بالمشاركة‭ ‬واتهم‭ ‬روسيا‭ ‬بعدم‭ ‬ادخار‭ ‬أي‭ ‬جهد‭ ‬لإجهاض‭ ‬المباحثات‭. ‬ودعا‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوجان‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬مع‭ ‬زيلينسكي‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة،‭ ‬إلى‭ ‬مشاركة‭ ‬البلدين‭ ‬غدا‭ ‬الاثنين‭ ‬‮«‬بوفدين‭ ‬قويين‮»‬‭ ‬وفق‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬الأناضول‭ ‬التركية‭ ‬الحكومية‭. ‬وكانت‭ ‬كييف‭ ‬قد‭ ‬أعلنت‭ ‬أن‭ ‬تشكيلة‭ ‬الوفد‭ ‬الروسي‭ ‬خلال‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المباحثات‭ ‬بقيادة‭ ‬مستشار‭ ‬من‭ ‬الصف‭ ‬الثاني،‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬الجدية‭. ‬وتعتزم‭ ‬موسكو‭ ‬إرسال‭ ‬الوفد‭ ‬نفسه‭ ‬غدا‭ ‬الاثنين‭. ‬

وتحث‭ ‬كييف‭ ‬روسيا‭ ‬على‭ ‬القبول‭ ‬فورا‭ ‬بوقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬اقترحته‭ ‬واشنطن‭ ‬ويدعمه‭ ‬الأوروبيون،‭ ‬لكن‭ ‬الكرملين‭ ‬يرفض‭ ‬ذلك‭ ‬حاليا‭. ‬وتتواصل‭ ‬الضربات‭ ‬الروسية‭ ‬على‭ ‬اوكرانيا‭ ‬موقعة‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬القتلى‭ ‬والجرحى‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬المدنيين،‭ ‬بحسب‭ ‬السلطات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الجنوبية‭ ‬والشرقية‭.‬