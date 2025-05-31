قائد قوات سوريا الديمقراطية: نحن على اتصال مباشر بتركيا ومنفتح على لقاء أردوجان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠١ يونيو ٢٠٢٥ - 02:00

بيروت‭ ‬ – ‭ (‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬قائد‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬التي‭ ‬يهيمن‭ ‬عليها‭ ‬الأكراد‭ ‬والتي‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬الجماعة‭ ‬على‭ ‬اتصال‭ ‬مباشر‭ ‬مع‭ ‬تركيا‭ ‬وإنه‭ ‬منفتح‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬العلاقات‭ ‬معها،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬عقد‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوجان‭. ‬وتمثل‭ ‬التصريحات‭ ‬العلنية‭ ‬لمظلوم‭ ‬عبدي،‭ ‬قائد‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية،‭ ‬انفتاحا‭ ‬دبلوماسيا‭ ‬مهما‭ ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬إذ‭ ‬خاضت‭ ‬القوات‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬قتالا‭ ‬ضد‭ ‬القوات‭ ‬التركية‭ ‬ومقاتلي‭ ‬المعارضة‭ ‬السورية‭ ‬المدعومين‭ ‬من‭ ‬أنقرة‭ ‬خلال‭ ‬الحرب‭ ‬الأهلية‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬14‭ ‬عاما‭. ‬

وتقول‭ ‬تركيا‭ ‬إن‭ ‬الجماعة‭ ‬الكردية‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬أساس‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تمييزها‭ ‬عن‭ ‬جماعة‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬المسلحة،‭ ‬التي‭ ‬قررت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬حل‭ ‬نفسها‭ ‬بعد‭ ‬صراع‭ ‬مع‭ ‬الدولة‭ ‬التركية‭ ‬استمر‭ ‬40‭ ‬عاما‭. ‬وقال‭ ‬عبدي‭ ‬لقناة‭ ‬شمس‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬تم‭ ‬بثها‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬الجماعة‭ ‬على‭ ‬اتصال‭ ‬مع‭ ‬تركيا،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يوضح‭ ‬مدة‭ ‬بقاء‭ ‬قنوات‭ ‬الاتصال‭ ‬مفتوحة‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬لدينا‭ ‬قنوات‭ ‬تواصل‭ ‬مباشرة‭ ‬مع‭ ‬تركيا‭ ‬وعبر‭ ‬وسطاء‭ ‬ونأمل‭ ‬أن‭ ‬تتطور‭ ‬هذه‭ ‬العلاقة‮»‬‭. ‬ولم‭ ‬يصدر‭ ‬بعد‭ ‬أي‭ ‬تعليق‭ ‬من‭ ‬تركيا‭ ‬على‭ ‬تصريحات‭ ‬عبدي‭. ‬

وأشار‭ ‬عبدي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قواته‭ ‬والأتراك‭ ‬خاضوا‭ ‬حروبا‭ ‬طويلة‭ ‬ضد‭ ‬بعضهم‭ ‬بعضا‭ ‬لكن‭ ‬وقفا‭ ‬مؤقتا‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬أوقف‭ ‬تلك‭ ‬الاشتباكات‭ ‬خلال‭ ‬الشهرين‭ ‬الماضيين،‭ ‬معبرا‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬دائما‭. ‬وعندما‭ ‬سُئل‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬يعتزم‭ ‬مقابلة‭ ‬أردوجان‭ ‬قال‭ ‬عبدي‭ ‬إنه‭ ‬ليس‭ ‬لديه‭ ‬خطط‭ ‬حالية‭ ‬للقيام‭ ‬بذلك،‭ ‬لكن‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أمانع‭ ‬لقاء‭ (‬الرئيس‭ ‬التركي‭) ‬أردوجان،‭ ‬ونحن‭ ‬منفتحون‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬علاقة‭ ‬جيدة‭ ‬مع‭ ‬تركيا‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أنهم‭ ‬ليسوا‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬حرب‭ ‬مع‭ ‬أنقرة‭. ‬وذكر‭ ‬موقع‭ ‬المونيتور‭ ‬الإخباري‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬تركيا‭ ‬اقترحت‭ ‬عقد‭ ‬اجتماع‭ ‬بين‭ ‬عبدي‭ ‬ومسؤول‭ ‬تركي‭ ‬كبير،‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬أو‭ ‬رئيس‭ ‬المخابرات‭. ‬ونفى‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬تركي‭ ‬هذا‭ ‬التقرير،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬الادعاءات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتركيا‭ ‬وسلطات‭ ‬بلادنا‮»‬‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬الخبر‭ ‬‮«‬غير‭ ‬صحيحة‮»‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬أي‭ ‬تفاصيل‭. ‬

وفي‭ ‬ديسمبر‭ ‬اتفقت‭ ‬تركيا‭ ‬وقوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬بوساطة‭ ‬أمريكية‭ ‬بعد‭ ‬اندلاع‭ ‬القتال‭ ‬مع‭ ‬تقدم‭ ‬جماعات‭ ‬المعارضة‭ ‬نحو‭ ‬دمشق‭ ‬والإطاحة‭ ‬ببشار‭ ‬الأسد‭. ‬ووقع‭ ‬عبدي‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬اتفاقا‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬المؤقت‭ ‬أحمد‭ ‬الشرع‭ ‬لدمج‭ ‬الإدارة‭ ‬شبه‭ ‬المستقلة‭ ‬لشمال‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬دمشق‭. ‬ويوم‭ ‬الخميس‭ ‬اتهم‭ ‬أردوجان‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬‮«‬بالمماطلة‮»‬‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬ذلك‭ ‬الاتفاق‭. ‬ونفى‭ ‬عبدي‭ ‬في‭ ‬المقابلة‭ ‬الاتهامات‭ ‬بأن‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬على‭ ‬اتصال‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭. ‬وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬اتهامهم‭ ‬بذلك‭ ‬وأنه‭ ‬يقولها‭ ‬علنا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المقابلة‭: ‬‮«‬ليس‭ ‬لدينا‭ ‬أي‭ ‬علاقة‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‮»‬،‭ ‬لكنه‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬الجماعة‭ ‬تدعم‭ ‬العلاقات‭ ‬الجيدة‭ ‬مع‭ ‬جيران‭ ‬سوريا‭. ‬وعندما‭ ‬سئل‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬يشمل‭ ‬إسرائيل،‭ ‬أجاب‭ ‬عبدي‭: ‬‮«‬مع‭ ‬الجميع‮»‬‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬مع‭ ‬حسن‭ ‬الجوار‭ ‬مع‭ ‬الجميع‭ ‬وسوريا‭ ‬عانت‭ ‬الكثير‭ ‬جراء‭ ‬الحروب‮»‬‭.‬