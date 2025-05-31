الوكالة الذرية تتهم إيران بتسريع إنتاج اليورانيوم المخصب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠١ يونيو ٢٠٢٥ - 02:00

فيينا‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬سرّعت‭ ‬إيران‭ ‬وتيرة‭ ‬إنتاج‭ ‬اليورانيوم‭ ‬العالي‭ ‬التخصيب،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية،‭ ‬رغم‭ ‬إعلان‭ ‬وزير‭ ‬خارجيتها‭ ‬عباس‭ ‬عراقجي‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬السلاح‭ ‬الذري‭ ‬‮»‬غير‭ ‬مقبول‮«‬،‭ ‬فيما‭ ‬تُجري‭ ‬طهران‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬واشنطن‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع‭ ‬سعيا‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬بشأن‭ ‬برنامجها‭ ‬النووي‭. ‬

وأفادت‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬بأن‭ ‬إيران‭ ‬سرعت‭ ‬وتيرة‭ ‬إنتاج‭ ‬اليورانيوم‭ ‬المخصّب‭ ‬بنسبة‭ ‬60‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬90 % ‭ ‬المطلوب‭ ‬للاستخدام‭ ‬العسكري،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬غير‭ ‬معدّ‭ ‬للنشر‭ ‬اطلعت‭ ‬عليه‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أمس‭ ‬قبل‭ ‬أسبوع‭ ‬من‭ ‬اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬محافظي‭ ‬الوكالة‭ ‬في‭ ‬فيينا‭. ‬ولفتت‭ ‬الوكالة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المخزون‭ ‬بلغ‭ ‬408 , 6‭ ‬كلج‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬مايو‭ ‬بزيادة‭ ‬133 , 8‭ ‬كلج‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأخيرة‭ ‬مقارنة‭ ‬بزيادة‭ ‬مقدارها‭ ‬92‭ ‬كلج‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬السابقة‭. ‬

وباتت‭ ‬كمية‭ ‬اليورانيوم‭ ‬المخصب‭ ‬الإجمالية‭ ‬تتجاوز‭ ‬45‭ ‬مرة‭ ‬الحد‭ ‬المسموح‭ ‬به‭ ‬بموجب‭ ‬الاتفاق‭ ‬المبرم‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬والقوى‭ ‬الكبرى،‭ ‬وتبلغ‭ ‬9247 , 6‭ ‬كيلوجراما‭. ‬

وكتبت‭ ‬الوكالة‭ ‬في‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الزيادة‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬إنتاج‭ ‬إيران،‭ ‬الدولة‭ ‬الوحيدة‭ ‬غير‭ ‬النووية‭ ‬التي‭ ‬تنتج‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭ ‬النووية،‭ ‬وتخزينها‭ ‬اليورانيوم‭ ‬العالي‭ ‬التخصيب‭... ‬تثير‭ ‬مخاوف‭ ‬كبرى‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬ضوء‭ ‬ما‭ ‬تضمنه‭ ‬التقرير،‭ ‬اتهمت‭ ‬إسرائيل‭ ‬إيران‭ ‬أمس‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬مصمّمة‭ ‬تماما‭ ‬على‭ ‬استكمال‭ ‬برنامجها‭ ‬للأسلحة‭ ‬النووية‮»‬‭. ‬

وأجرت‭ ‬طهران‭ ‬وواشنطن‭ ‬خمس‭ ‬جولات‭ ‬من‭ ‬المباحثات‭ ‬بوساطة‭ ‬عمانية‭ ‬منذ‭ ‬أبريل،‭ ‬مع‭ ‬تأكيد‭ ‬الجانبين‭ ‬إحراز‭ ‬تقدم،‭ ‬على‭ ‬رغم‭ ‬تباين‭ ‬معلن‭ ‬بينهما‭ ‬بشأن‭ ‬احتفاظ‭ ‬إيران‭ ‬بالقدرة‭ ‬على‭ ‬تخصيب‭ ‬اليورانيوم‭. ‬

وفي‭ ‬حين‭ ‬اعتبر‭ ‬مسؤولون‭ ‬أمريكيون‭ ‬أن‭ ‬مواصلة‭ ‬إيران‭ ‬تخصيب‭ ‬اليورانيوم‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬اتفاق‭ ‬جديد‭ ‬هو‭ ‬بمثابة‭ ‬‮«‬خط‭ ‬أحمر‮»‬،‭ ‬تتمسك‭ ‬طهران‭ ‬بما‭ ‬تعتبره‭ ‬‮«‬حقا‮»‬‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة‭ ‬النووية‭ ‬السلمية‭. ‬

وأكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬عباس‭ ‬عراقجي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬السلاح‭ ‬الذري‭ ‬‮«‬غير‭ ‬مقبول‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬أوردها‭ ‬التلفزيون‭ ‬الرسمي‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬المشكلة‭ ‬هي‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية،‭ ‬نعم،‭ ‬نحن‭ ‬نعتبرها‭ ‬أيضا‭ ‬غير‭ ‬مقبولة‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬الموقف‭ ‬الأمريكي‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬متفقون‭ ‬معهم‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬النقطة‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬تقرير‭ ‬ثان‭ ‬وضعته‭ ‬الهيئة‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بطلب‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬صادر‭ ‬في‭ ‬نوفمبر،‭ ‬نددت‭ ‬الوكالة‭ ‬بتعاون‭ ‬إيران‭ ‬الذي‭ ‬وصفته‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬أقل‭ ‬من‭ ‬مرضٍ‮»‬‭ ‬بشأن‭ ‬برنامجها‭ ‬النووي‭. ‬

وكتبت‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬ثان‭ ‬اطلعت‭ ‬عليه‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أيضا،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬إيران‭ ‬في‭ ‬مرات‭ ‬عدة‭ ‬إما‭ ‬لم‭ ‬تجب‭ ‬وإما‭ ‬لم‭ ‬تقدم‭ ‬إجابات‭ ‬ذات‭ ‬صدقية‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الفنية‭ ‬على‭ ‬أسئلة‭ ‬الوكالة‭ ‬ونظّفت‮»‬‭ ‬مواقع،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬‮«‬أعاق‭ ‬أنشطة‭ ‬التحقيق‮»‬‭ ‬في‭ ‬ثلاثة‭ ‬مواقع‭ ‬تشتبه‭ ‬الوكالة‭ ‬بأنها‭ ‬شهدت‭ ‬أنشطة‭ ‬نووية‭ ‬غير‭ ‬معلنة،‭ ‬هي‭ ‬لاويسان‭ ‬شيان‭ ‬وورامين‭ ‬وتورقوز‭ ‬آباد‭. ‬