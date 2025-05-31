  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الوكالة الذرية تتهم إيران بتسريع إنتاج اليورانيوم المخصب

الوكالة الذرية تتهم إيران بتسريع إنتاج اليورانيوم المخصب

2025-05-31 08:03:09
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠١ يونيو ٢٠٢٥ - 02:00

فيينا‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬سرّعت‭ ‬إيران‭ ‬وتيرة‭ ‬إنتاج‭ ‬اليورانيوم‭ ‬العالي‭ ‬التخصيب،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية،‭ ‬رغم‭ ‬إعلان‭ ‬وزير‭ ‬خارجيتها‭ ‬عباس‭ ‬عراقجي‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬السلاح‭ ‬الذري‭ ‬‮»‬غير‭ ‬مقبول‮«‬،‭ ‬فيما‭ ‬تُجري‭ ‬طهران‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬واشنطن‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع‭ ‬سعيا‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬بشأن‭ ‬برنامجها‭ ‬النووي‭. ‬

وأفادت‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬بأن‭ ‬إيران‭ ‬سرعت‭ ‬وتيرة‭ ‬إنتاج‭ ‬اليورانيوم‭ ‬المخصّب‭ ‬بنسبة‭ ‬60‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬90 % ‭ ‬المطلوب‭ ‬للاستخدام‭ ‬العسكري،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬غير‭ ‬معدّ‭ ‬للنشر‭ ‬اطلعت‭ ‬عليه‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أمس‭ ‬قبل‭ ‬أسبوع‭ ‬من‭ ‬اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬محافظي‭ ‬الوكالة‭ ‬في‭ ‬فيينا‭. ‬ولفتت‭ ‬الوكالة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المخزون‭ ‬بلغ‭ ‬408 , 6‭ ‬كلج‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬مايو‭ ‬بزيادة‭ ‬133 , 8‭ ‬كلج‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأخيرة‭ ‬مقارنة‭ ‬بزيادة‭ ‬مقدارها‭ ‬92‭ ‬كلج‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬السابقة‭. ‬

وباتت‭ ‬كمية‭ ‬اليورانيوم‭ ‬المخصب‭ ‬الإجمالية‭ ‬تتجاوز‭ ‬45‭ ‬مرة‭ ‬الحد‭ ‬المسموح‭ ‬به‭ ‬بموجب‭ ‬الاتفاق‭ ‬المبرم‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬والقوى‭ ‬الكبرى،‭ ‬وتبلغ‭ ‬9247 , 6‭ ‬كيلوجراما‭. ‬

وكتبت‭ ‬الوكالة‭ ‬في‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الزيادة‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬إنتاج‭ ‬إيران،‭ ‬الدولة‭ ‬الوحيدة‭ ‬غير‭ ‬النووية‭ ‬التي‭ ‬تنتج‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭ ‬النووية،‭ ‬وتخزينها‭ ‬اليورانيوم‭ ‬العالي‭ ‬التخصيب‭... ‬تثير‭ ‬مخاوف‭ ‬كبرى‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬ضوء‭ ‬ما‭ ‬تضمنه‭ ‬التقرير،‭ ‬اتهمت‭ ‬إسرائيل‭ ‬إيران‭ ‬أمس‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬مصمّمة‭ ‬تماما‭ ‬على‭ ‬استكمال‭ ‬برنامجها‭ ‬للأسلحة‭ ‬النووية‮»‬‭. ‬

وأجرت‭ ‬طهران‭ ‬وواشنطن‭ ‬خمس‭ ‬جولات‭ ‬من‭ ‬المباحثات‭ ‬بوساطة‭ ‬عمانية‭ ‬منذ‭ ‬أبريل،‭ ‬مع‭ ‬تأكيد‭ ‬الجانبين‭ ‬إحراز‭ ‬تقدم،‭ ‬على‭ ‬رغم‭ ‬تباين‭ ‬معلن‭ ‬بينهما‭ ‬بشأن‭ ‬احتفاظ‭ ‬إيران‭ ‬بالقدرة‭ ‬على‭ ‬تخصيب‭ ‬اليورانيوم‭. ‬

وفي‭ ‬حين‭ ‬اعتبر‭ ‬مسؤولون‭ ‬أمريكيون‭ ‬أن‭ ‬مواصلة‭ ‬إيران‭ ‬تخصيب‭ ‬اليورانيوم‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬اتفاق‭ ‬جديد‭ ‬هو‭ ‬بمثابة‭ ‬‮«‬خط‭ ‬أحمر‮»‬،‭ ‬تتمسك‭ ‬طهران‭ ‬بما‭ ‬تعتبره‭ ‬‮«‬حقا‮»‬‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة‭ ‬النووية‭ ‬السلمية‭. ‬

وأكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬عباس‭ ‬عراقجي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬السلاح‭ ‬الذري‭ ‬‮«‬غير‭ ‬مقبول‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬أوردها‭ ‬التلفزيون‭ ‬الرسمي‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬المشكلة‭ ‬هي‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية،‭ ‬نعم،‭ ‬نحن‭ ‬نعتبرها‭ ‬أيضا‭ ‬غير‭ ‬مقبولة‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬الموقف‭ ‬الأمريكي‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬متفقون‭ ‬معهم‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬النقطة‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬تقرير‭ ‬ثان‭ ‬وضعته‭ ‬الهيئة‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بطلب‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬صادر‭ ‬في‭ ‬نوفمبر،‭ ‬نددت‭ ‬الوكالة‭ ‬بتعاون‭ ‬إيران‭ ‬الذي‭ ‬وصفته‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬أقل‭ ‬من‭ ‬مرضٍ‮»‬‭ ‬بشأن‭ ‬برنامجها‭ ‬النووي‭. ‬

وكتبت‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬ثان‭ ‬اطلعت‭ ‬عليه‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أيضا،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬إيران‭ ‬في‭ ‬مرات‭ ‬عدة‭ ‬إما‭ ‬لم‭ ‬تجب‭ ‬وإما‭ ‬لم‭ ‬تقدم‭ ‬إجابات‭ ‬ذات‭ ‬صدقية‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الفنية‭ ‬على‭ ‬أسئلة‭ ‬الوكالة‭ ‬ونظّفت‮»‬‭ ‬مواقع،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬‮«‬أعاق‭ ‬أنشطة‭ ‬التحقيق‮»‬‭ ‬في‭ ‬ثلاثة‭ ‬مواقع‭ ‬تشتبه‭ ‬الوكالة‭ ‬بأنها‭ ‬شهدت‭ ‬أنشطة‭ ‬نووية‭ ‬غير‭ ‬معلنة،‭ ‬هي‭ ‬لاويسان‭ ‬شيان‭ ‬وورامين‭ ‬وتورقوز‭ ‬آباد‭. ‬

MENAFN31052025000055011008ID1109620158

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث