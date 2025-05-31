"مجلس التعاون" يدين مـصـادقة الاحتلال على بناء مستوطنـات بـالـضفة الـغربية
الرياض – (د ب أ): أكدت دول مجلس التعاون الخليجي أمس «أن مصادقة قوات الاحتلال الإسرائيلي على بناء مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة انتهاك لسيادة وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وخاصة بعد المصادقة على بناء 22 مستوطنة يهودية جديدة في الضفة الغربية المحتلة»، وهو أكبر توسع منذ عقود.
وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، في بيان له أمس، «عن إدانته واستنكاره الشديدين لمصادقة قوات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة».
وأكد البديوي «أن هذه المصادقة هي انتهاك سافر، وتحد صارخ لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية، وأن هذه الممارسات الاستفزازية تمثل تصعيدا خطيرا من شأنه أن يهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة، ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى استئناف عملية السلام».
وشدد الأمين العام لمجلس التعاون على رفض مجلس التعاون التام أي محاولات لفرض واقع جديد على سيادة الشعب الفلسطيني الشقيق على كافة أراضيه المحتلة»، مجددا «التزام دول المجلس بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، على رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية».
وصرح وزراء إسرائيليون بالموافقة على بناء 22 مستوطنة يهودية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وهو أكبر توسع منذ عقود.
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