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"مجلس التعاون" يدين مـصـادقة الاحتلال على بناء مستوطنـات بـالـضفة الـغربية

"مجلس التعاون" يدين مـصـادقة الاحتلال على بناء مستوطنـات بـالـضفة الـغربية

2025-05-31 08:03:07
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠١ يونيو ٢٠٢٥ - 02:00

الرياض‭ ‬ ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكدت‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬أمس‭ ‬‮«‬أن‭ ‬مصادقة‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬مستوطنات‭ ‬بالضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬انتهاك‭ ‬لسيادة‭ ‬وحقوق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬وخاصة‭ ‬بعد‭ ‬المصادقة‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬22‭ ‬مستوطنة‮ ‬يهودية‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬أكبر‭ ‬توسع‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭. ‬

وأعرب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬جاسم‭ ‬محمد‭ ‬البديوي،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬له‭ ‬أمس،‭ ‬‮«‬عن‭ ‬إدانته‭ ‬واستنكاره‭ ‬الشديدين‭ ‬لمصادقة‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬22‭ ‬مستوطنة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬البديوي‭ ‬‮«‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المصادقة‭ ‬هي‭ ‬انتهاك‭ ‬سافر،‭ ‬وتحد‭ ‬صارخ‭ ‬لمبادئ‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬والشرعية‭ ‬الدولية،‭ ‬وأن‭ ‬هذه‭ ‬الممارسات‭ ‬الاستفزازية‭ ‬تمثل‭ ‬تصعيدا‭ ‬خطيرا‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يهدد‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬بالمنطقة،‭ ‬ويقوض‭ ‬الجهود‭ ‬الدولية‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬استئناف‭ ‬عملية‭ ‬السلام‮»‬‭. ‬

وشدد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬على‭ ‬رفض‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬التام‭ ‬أي‭ ‬محاولات‭ ‬لفرض‭ ‬واقع‭ ‬جديد‭ ‬على‭ ‬سيادة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬أراضيه‭ ‬المحتلة‮»‬،‭ ‬مجددا‭ ‬‮«‬التزام‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬بدعم‭ ‬الحقوق‭ ‬المشروعة‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق،‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬إقامة‭ ‬دولته‭ ‬المستقلة‭ ‬على‭ ‬حدود‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬يونيو‭ ‬عام‭ ‬1967،‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‮»‬‭. ‬

وصرح‭ ‬وزراء‭ ‬إسرائيليون‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬22‭ ‬مستوطنة‮ ‬يهودية‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة،‭ ‬وهو‭ ‬أكبر‭ ‬توسع‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭.‬

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