الخارجية: الحصول على مقعد في مجلس الأمن يعزز مكانة البحرين الدولية ودورها في تحقيق السلام

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬بشأن‭ ‬مسعى‭ ‬البحرين‭ ‬لشغل‭ ‬مقعد‭ ‬غير‭ ‬دائم‭ ‬بمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬وصف‭ ‬حاتم‭ ‬عبدالحميد‭ ‬حاتم،‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬المنظمات‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬هذا‭ ‬المسعى‭ ‬بأنه‭ ‬خطوة‭ ‬لدعم‭ ‬موقف‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬وتأكيد‭ ‬التزامها‭ ‬الثابت‭ ‬بتحقيق‭ ‬السلام‭ ‬والاستقرار‭. ‬وأكد‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬مع‭ ‬الزميلة‭ ‬‮«‬جلف‭ ‬ديلي‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬أن‭ ‬العضوية‭ ‬غير‭ ‬الدائمة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬مسؤولية‭ ‬كبيرة‭ ‬وهي‭ ‬تجيء‭ ‬بمثابة‭ ‬شهادة‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬البحرين‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬الدفع‭ ‬باتجاه‭ ‬السلام‭ ‬والحوار‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭.‬

وسيتم‭ ‬الاختيار‭ ‬للمقاعد‭ ‬غير‭ ‬الدائمة‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ (‬3‭ ‬يونيو‭) ‬خلال‭ ‬الجلسة‭ ‬رقم‭ ‬79‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭. ‬وتشمل‭ ‬خمسة‭ ‬مقاعد‭ ‬متاحة‭ ‬لشغلها،‭ ‬وتتضمن‭ ‬مقعدا‭ ‬واحدا‭ ‬لمجموعة‭ ‬أمريكا‭ ‬اللاتينية‭ ‬والكاريبي‭ ‬تشغله‭ ‬حاليا‭ ‬غويانا،‭ ‬ومقعدين‭ ‬للمجموعة‭ ‬الإفريقية‭ ‬تشغلهما‭ ‬حاليا‭ ‬الجزائر‭ ‬وسيراليون،‭ ‬ومقعد‭ ‬واحد‭ ‬لمجموعة‭ ‬آسيا‭ ‬والباسفيكي‭ ‬تشغله‭ ‬حاليا‭ ‬جمهورية‭ ‬كوريا،‭ ‬ومقعد‭ ‬لمجموعة‭ ‬أوروبا‭ ‬الشرقية‭ ‬تشغله‭ ‬حاليا‭ ‬سلوفينيا‭.‬

وأوضح‭ ‬حاتم‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬مقعد‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬أن‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬شك‭ ‬الوضع‭ ‬الدولي‭ ‬للبحرين‭ ‬وأن‭ ‬يتيح‭ ‬لها‭ ‬منبرا‭ ‬فريدا‭ ‬لإسماع‭ ‬صوتها‭ ‬بشأن‭ ‬القضايا‭ ‬الدولية‭ ‬الملحة‭. ‬وأكد‭: ‬‮«‬إننا‭ ‬نعتقد‭ ‬أن‭ ‬نهجنا‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬المتوازن‭ ‬والبناء‭ ‬الذي‭ ‬يستند‭ ‬على‭ ‬مبادئ‭ ‬الحوار‭ ‬والتسامح‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬اسهام‭ ‬فعال‭ ‬في‭ ‬مداولات‭ ‬المجلس‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬العضوية‭ ‬ستمكن‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬القيام‭ ‬بدور‭ ‬فعال‭ ‬ومباشر‭ ‬في‭ ‬صياغة‭ ‬واتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالتحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬العالم‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بوصفها‭ ‬شريكا‭ ‬دوليا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬إن‭ ‬المسرح‭ ‬الدولي‭ ‬قد‭ ‬تغير‭ ‬كثيرا‭ ‬منذ‭ ‬دورتنا‭ ‬السابقة‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يواجه‭ ‬الإقليم‭ ‬الذي‭ ‬نعيش‭ ‬فيه‭ ‬نصيبه‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬المعقدة،‭ ‬ولذلك‭ ‬فنحن‭ ‬نحتاج‭ ‬تحديدا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الوقت‭ ‬الى‭ ‬الانخراط‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬العقلاني‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يصبح‭ ‬الالتزام‭ ‬بتحقيق‭ ‬السلام‭ ‬الدائم‭ ‬أكثر‭ ‬ضرورة‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬دعم‭ ‬حكومة‭ ‬البحرين‭ ‬الرشيدة‭ ‬بقيادة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وبدعم‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لهذا‭ ‬الترشيح‭ ‬يؤكد‭ ‬اعتقادنا‭ ‬بأن‭ ‬المشاركة‭ ‬الفاعلة‭ ‬إطار‭ ‬المنظمات‭ ‬المتعددة‭ ‬الأطراف‭ ‬مثل‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬أصبحت‭ ‬الآن‭ ‬ضرورة‭ ‬ملحة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى‭.‬

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