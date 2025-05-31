  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الخارجية: الحصول على مقعد في مجلس الأمن يعزز مكانة البحرين الدولية ودورها في تحقيق السلام

الخارجية: الحصول على مقعد في مجلس الأمن يعزز مكانة البحرين الدولية ودورها في تحقيق السلام

2025-05-31 08:02:54
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تتأهب‭ ‬البحرين‭ ‬لان‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬مكانتها‭ ‬الدولية‭ ‬ولان‭ ‬تصبح‭ ‬صوتا‭ ‬قويا‭ ‬مدافعا‭ ‬عن‭ ‬القضايا‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬الراهنة‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬بينما‭ ‬هي‭ ‬تسعى‭ ‬لشغل‭ ‬مقعد‭ ‬غير‭ ‬دائم‭ ‬بمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬2026‭-‬2027‭. ‬وستكون‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬ترشح‭ ‬فيها‭ ‬البحرين‭ ‬عن‭ ‬مجموعة‭ ‬آسيا‭ ‬والباسفيكي‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬شغلت‭ ‬مقعدا‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬1998‭-‬1999‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬15‭ ‬عشر‭ ‬عضوا‭ ‬بينهم‭ ‬خمسة‭ ‬أعضاء‭ ‬دائمين‭ ‬هم‭ ‬الصين‭ ‬وفرنسا‭ ‬وروسيا‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭.‬

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬بشأن‭ ‬مسعى‭ ‬البحرين‭ ‬لشغل‭ ‬مقعد‭ ‬غير‭ ‬دائم‭ ‬بمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬وصف‭ ‬حاتم‭ ‬عبدالحميد‭ ‬حاتم،‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬المنظمات‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬هذا‭ ‬المسعى‭ ‬بأنه‭ ‬خطوة‭ ‬لدعم‭ ‬موقف‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬وتأكيد‭ ‬التزامها‭ ‬الثابت‭ ‬بتحقيق‭ ‬السلام‭ ‬والاستقرار‭. ‬وأكد‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬مع‭ ‬الزميلة‭ ‬‮«‬جلف‭ ‬ديلي‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬أن‭ ‬العضوية‭ ‬غير‭ ‬الدائمة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬مسؤولية‭ ‬كبيرة‭ ‬وهي‭ ‬تجيء‭ ‬بمثابة‭ ‬شهادة‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬البحرين‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬الدفع‭ ‬باتجاه‭ ‬السلام‭ ‬والحوار‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭.‬

وسيتم‭ ‬الاختيار‭ ‬للمقاعد‭ ‬غير‭ ‬الدائمة‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ (‬3‭ ‬يونيو‭) ‬خلال‭ ‬الجلسة‭ ‬رقم‭ ‬79‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭. ‬وتشمل‭ ‬خمسة‭ ‬مقاعد‭ ‬متاحة‭ ‬لشغلها،‭ ‬وتتضمن‭ ‬مقعدا‭ ‬واحدا‭ ‬لمجموعة‭ ‬أمريكا‭ ‬اللاتينية‭ ‬والكاريبي‭ ‬تشغله‭ ‬حاليا‭ ‬غويانا،‭ ‬ومقعدين‭ ‬للمجموعة‭ ‬الإفريقية‭ ‬تشغلهما‭ ‬حاليا‭ ‬الجزائر‭ ‬وسيراليون،‭ ‬ومقعد‭ ‬واحد‭ ‬لمجموعة‭ ‬آسيا‭ ‬والباسفيكي‭ ‬تشغله‭ ‬حاليا‭ ‬جمهورية‭ ‬كوريا،‭ ‬ومقعد‭ ‬لمجموعة‭ ‬أوروبا‭ ‬الشرقية‭ ‬تشغله‭ ‬حاليا‭ ‬سلوفينيا‭.‬

وأوضح‭ ‬حاتم‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬مقعد‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬أن‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬شك‭ ‬الوضع‭ ‬الدولي‭ ‬للبحرين‭ ‬وأن‭ ‬يتيح‭ ‬لها‭ ‬منبرا‭ ‬فريدا‭ ‬لإسماع‭ ‬صوتها‭ ‬بشأن‭ ‬القضايا‭ ‬الدولية‭ ‬الملحة‭. ‬وأكد‭: ‬‮«‬إننا‭ ‬نعتقد‭ ‬أن‭ ‬نهجنا‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬المتوازن‭ ‬والبناء‭ ‬الذي‭ ‬يستند‭ ‬على‭ ‬مبادئ‭ ‬الحوار‭ ‬والتسامح‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬اسهام‭ ‬فعال‭ ‬في‭ ‬مداولات‭ ‬المجلس‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬العضوية‭ ‬ستمكن‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬القيام‭ ‬بدور‭ ‬فعال‭ ‬ومباشر‭ ‬في‭ ‬صياغة‭ ‬واتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالتحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬العالم‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بوصفها‭ ‬شريكا‭ ‬دوليا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬إن‭ ‬المسرح‭ ‬الدولي‭ ‬قد‭ ‬تغير‭ ‬كثيرا‭ ‬منذ‭ ‬دورتنا‭ ‬السابقة‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يواجه‭ ‬الإقليم‭ ‬الذي‭ ‬نعيش‭ ‬فيه‭ ‬نصيبه‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬المعقدة،‭ ‬ولذلك‭ ‬فنحن‭ ‬نحتاج‭ ‬تحديدا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الوقت‭ ‬الى‭ ‬الانخراط‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬العقلاني‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يصبح‭ ‬الالتزام‭ ‬بتحقيق‭ ‬السلام‭ ‬الدائم‭ ‬أكثر‭ ‬ضرورة‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬دعم‭ ‬حكومة‭ ‬البحرين‭ ‬الرشيدة‭ ‬بقيادة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وبدعم‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لهذا‭ ‬الترشيح‭ ‬يؤكد‭ ‬اعتقادنا‭ ‬بأن‭ ‬المشاركة‭ ‬الفاعلة‭ ‬إطار‭ ‬المنظمات‭ ‬المتعددة‭ ‬الأطراف‭ ‬مثل‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬أصبحت‭ ‬الآن‭ ‬ضرورة‭ ‬ملحة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى‭.‬

كلمات دالة

MENAFN31052025000055011008ID1109620156

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث