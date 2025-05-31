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مجلة الخليج العربي للبحوث العلمية ترتقي في تصنيف "سكيما جو" للمجلات العلمية

مجلة الخليج العربي للبحوث العلمية ترتقي في تصنيف "سكيما جو" للمجلات العلمية

2025-05-31 08:02:53
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ارتفع‭ ‬تصنيف‭ ‬مجلة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬للبحوث‭ ‬العلمية،‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬في‭ ‬المراجعة‭ ‬الجديدة‭ ‬للمجلات‭ ‬العلمية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬منصة‭ ‬سكيماجو‭ ‬لتصنيف‭ ‬المجلات،‭ ‬حيث‭ ‬ارتقت‭ ‬المجلة‭ ‬في‭ ‬تصنيف‭ ‬ SJR ‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬من‭ ‬الربع‭ ‬الرابع‭ (‬ Q 4‭) ‬إلى‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ (‬ Q 2‭)‬،‭ ‬في‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬تُعد‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬المجلة‭ ‬الممتد‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬أربعين‭ ‬عامًا‭.‬

ووفقًا‭ ‬للمؤشرات‭ ‬الحديثة‭ ‬المنشورة‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬سكيماجو‭ ‬لعام‭ ‬2024،‭ ‬فقد‭ ‬ارتفع‭ ‬مؤشر‭ ‬ SJR ‭ ‬إلى‭ ‬0‭.‬343،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬0‭.‬181‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬و0‭.‬104‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬وهو‭ ‬أعلى‭ ‬رقم‭ ‬تسجله‭ ‬المجلة‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسها‭.‬

وأعرب‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬الدكتور‭ ‬سعد‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬آل‭ ‬فهيد‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بهذا‭ ‬التقدم،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬يعكس‭ ‬تطور‭ ‬جودة‭ ‬الأبحاث‭ ‬المنشورة‭ ‬في‭ ‬المجلة،‭ ‬وارتفاع‭ ‬تأثيرها‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬العلمي،‭ ‬وزيادة‭ ‬عدد‭ ‬الاستشهادات‭ ‬بها‭ ‬كمصدر‭ ‬علمي‭ ‬موثوق،‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬مكانتها‭ ‬بين‭ ‬المجلات‭ ‬العلمية‭ ‬المرموقة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أوضح‭ ‬رئيس‭ ‬تحرير‭ ‬المجلة‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬وهيب‭ ‬الناصر‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الارتقاء‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬جاء‭ ‬نتيجة‭ ‬الدعم‭ ‬المستمر‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬ونائبيه،‭ ‬وتعاون‭ ‬عمداء‭ ‬الكليتين‭ ‬ومنتسبيهما،‭ ‬واللجنة‭ ‬الاستشارية‭ ‬الدولية‭ ‬للمجلة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الشراكة‭ ‬الفاعلة‭ ‬مع‭ ‬دار‭ ‬النشر‭ ‬العالمية‭ ‬إيميرالد،‭ ‬كما‭ ‬أثنى‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬هيئة‭ ‬التحرير‭ ‬والمحررين‭ ‬المشاركين‭ ‬والمحكّمين‭ ‬الدوليين‭ ‬الذين‭ ‬أسهمت‭ ‬خبراتهم‭ ‬وانتشارهم‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬حضور‭ ‬المجلة‭ ‬وتأثيرها‭.‬

وقد‭ ‬شهدت‭ ‬المجلة‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬قفزات‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬مؤشرات‭ ‬الأداء،‭ ‬تمثلت‭ ‬في‭ ‬ارتفاع‭ ‬عدد‭ ‬الاستشهادات‭ ‬لكل‭ ‬وثيقة‭ ‬خلال‭ ‬فترات‭ ‬السنتين‭ ‬والثلاث‭ ‬والأربع‭ ‬سنوات،‭ ‬وزيادة‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬الاستشهادات‭ ‬إلى‭ ‬275‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ‭ ‬78‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬و9‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬نمو‭ ‬عدد‭ ‬الأبحاث‭ ‬المنشورة‭ ‬إلى‭ ‬128‭ ‬بحثًا،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬تطورًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬في‭ ‬الإنتاجية‭ ‬العلمية،‭ ‬كما‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬الاستشهادات‭ ‬الذاتية‭ ‬20‭ ‬فقط،‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬قوة‭ ‬الاستشهادات‭ ‬الخارجية‭ ‬وصعود‭ ‬تأثير‭ ‬المجلة‭ ‬عالميًّا‭.‬

ويُعد‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬محطة‭ ‬مهمّةً‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬المجلة،‭ ‬ويعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬بوصفها‭ ‬مؤسسةً‭ ‬بحثية‭ ‬رائدة،‭ ‬ويفتح‭ ‬آفاقًا‭ ‬أوسع‭ ‬للتعاون‭ ‬العلمي‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭.‬

كلمات دالة

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