مجلة الخليج العربي للبحوث العلمية ترتقي في تصنيف "سكيما جو" للمجلات العلمية
ووفقًا للمؤشرات الحديثة المنشورة على موقع سكيماجو لعام 2024، فقد ارتفع مؤشر SJR إلى 0.343، بعد أن كان 0.181 في عام 2023 و0.104 في عام 2022، وهو أعلى رقم تسجله المجلة منذ تأسيسها.
وأعرب رئيس الجامعة الدكتور سعد بن سعود آل فهيد عن اعتزازه بهذا التقدم، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس تطور جودة الأبحاث المنشورة في المجلة، وارتفاع تأثيرها في المجتمع العلمي، وزيادة عدد الاستشهادات بها كمصدر علمي موثوق، ما يعزز مكانتها بين المجلات العلمية المرموقة.
من جانبه، أوضح رئيس تحرير المجلة الأستاذ الدكتور وهيب الناصر أن هذا الارتقاء في التصنيف جاء نتيجة الدعم المستمر من رئيس الجامعة ونائبيه، وتعاون عمداء الكليتين ومنتسبيهما، واللجنة الاستشارية الدولية للمجلة، بالإضافة إلى الشراكة الفاعلة مع دار النشر العالمية إيميرالد، كما أثنى على جهود هيئة التحرير والمحررين المشاركين والمحكّمين الدوليين الذين أسهمت خبراتهم وانتشارهم العالمي في تعزيز حضور المجلة وتأثيرها.
وقد شهدت المجلة خلال عام 2024 قفزات نوعية في مؤشرات الأداء، تمثلت في ارتفاع عدد الاستشهادات لكل وثيقة خلال فترات السنتين والثلاث والأربع سنوات، وزيادة إجمالي عدد الاستشهادات إلى 275 مقارنة بـ 78 في عام 2023 و9 فقط في عام 2022، إلى جانب نمو عدد الأبحاث المنشورة إلى 128 بحثًا، ما يعكس تطورًا كبيرًا في الإنتاجية العلمية، كما بلغ عدد الاستشهادات الذاتية 20 فقط، ما يؤكد قوة الاستشهادات الخارجية وصعود تأثير المجلة عالميًّا.
ويُعد هذا الإنجاز محطة مهمّةً في مسيرة المجلة، ويعزز من مكانة جامعة الخليج العربي بوصفها مؤسسةً بحثية رائدة، ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون العلمي على المستويين الإقليمي والدولي.كلمات دالة
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