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"البحرين التخصصي" رائد التعاون في القطاع الخاص ضمن مشروع الجينوم البحريني

"البحرين التخصصي" رائد التعاون في القطاع الخاص ضمن مشروع الجينوم البحريني

2025-05-31 08:02:52
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬لمياء‭ ‬إبراهيم‭ ‬

‭ ‬يحتفي‭ ‬مشروع‭ ‬الجينوم‭ ‬البحريني،‭ ‬المبادرة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطب‭ ‬الدقيق‭ ‬والأبحاث‭ ‬الجينية،‭ ‬بتحقيق‭ ‬نجاحٍ‭ ‬ملموس‭ ‬منذ‭ ‬انطلاقه‭.‬

وتتجسد‭ ‬أهمية‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬في‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬ومستشفى‭ ‬البحرين‭ ‬التخصصي،‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬علامة‭ ‬فارقة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬

ويُعد‭ ‬المستشفى‭ ‬أول‭ ‬مؤسسة‭ ‬صحية‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تتعاون‭ ‬مع‭ ‬المشروع‭ ‬الوطني‭ ‬منذ‭ ‬إطلاقه‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024،‭ ‬وكان‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬محوري‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬البحث‭ ‬الجيني‭ ‬والطب‭ ‬الدقيق‭.‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬تم‭ ‬تسجيل‭ ‬129‭ ‬مشاركاً‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مستشفى‭ ‬البحرين‭ ‬التخصصي،‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬رسم‭ ‬الخرائط‭ ‬الجينية‭ ‬ويضع‭ ‬الأسس‭ ‬لتحولات‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬مستقبل‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭. ‬وقد‭ ‬أسهم‭ ‬هذا‭ ‬التحالف‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬الأبحاث‭ ‬الجينومية،‭ ‬وضمان‭ ‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬أحدث‭ ‬تقنيات‭ ‬التشخيص‭ ‬الجيني‭ ‬ودمجها‭ ‬بسلاسة‭ ‬ضمن‭ ‬منظومة‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬أكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬نجاح‭ ‬الزياني‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مستشفى‭ ‬البحرين‭ ‬التخصصي‭ ‬التزام‭ ‬المستشفى‭ ‬بالمبادرة‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬بصفتنا‭ ‬أول‭ ‬مستشفى‭ ‬خاص‭ ‬يتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المشروع،‭ ‬فإننا‭ ‬نفخر‭ ‬بالمساهمة‭ ‬في‭ ‬جهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأبحاث‭ ‬الجينومية‭.‬

وتعكس‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬التزامنا‭ ‬بالابتكار‭ ‬والتميّز‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭.‬

ومع‭ ‬مواصلة‭ ‬تقدم‭ ‬مشروع‭ ‬الجينوم‭ ‬البحريني‭ ‬يواصل‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬للجينوم‭ ‬جهوده‭ ‬في‭ ‬توسيع‭ ‬قاعدة‭ ‬البيانات‭ ‬الجينية،‭ ‬وتطوير‭ ‬التحليلات‭ ‬الجينومية،‭ ‬وترجمة‭ ‬النتائج‭ ‬إلى‭ ‬سياسات‭ ‬صحية‭ ‬وطنية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬رسم‭ ‬مستقبل‭ ‬الطب‭ ‬الدقيق‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

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