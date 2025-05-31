رئيس خارجية الشـورى يشيـد بتوجيهـات ولي العهد رئيس الوزراء لتشديد العقوبات على المخالفات المرورية الجسيمة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التوجيه‭ ‬يجسد‭ ‬ما‭ ‬يوليه‭ ‬سموه‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬راسخ‭ ‬بحياة‭ ‬وسلامة‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين،‭ ‬ويعكس‭ ‬نهجاً‭ ‬حكومياً‭ ‬متقدماً‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المنظومة‭ ‬التشريعية‭ ‬لضمان‭ ‬بيئة‭ ‬مرورية‭ ‬أكثر‭ ‬أماناً‭ ‬واستدامة،‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬الوقاية‭ ‬والتوعية،‭ ‬وتردع‭ ‬السلوكيات‭ ‬الخطرة‭ ‬التي‭ ‬تهدد‭ ‬الأرواح‭ ‬والممتلكات‭.‬

وشدد‭ ‬الدكتور‭ ‬الرميحي‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬السلامة‭ ‬المرورية‭ ‬تمثل‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬من‭ ‬ركائز‭ ‬الأمن‭ ‬المجتمعي،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني،‭ ‬وكافة‭ ‬أعضاء‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية،‭ ‬على‭ ‬أتم‭ ‬الاستعداد‭ ‬للتعاون‭ ‬التام‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬إقرار‭ ‬التشريعات‭ ‬اللازمة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬الالتزام‭ ‬بالقوانين‭ ‬ويصون‭ ‬أمن‭ ‬المجتمع‭.‬

كما‭ ‬ثمن‭ ‬الجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬ورجال‭ ‬المرور‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬الأرواح‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬النظام‭ ‬المروري،‭ ‬مشيداً‭ ‬بتفانيهم‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬مهامهم‭ ‬ومبادراتهم‭ ‬المستمرة‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬الحوادث‭ ‬وتحقيق‭ ‬أعلى‭ ‬درجات‭ ‬السلامة‭ ‬لمستخدمي‭ ‬الطريق،‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬السائقين‭ ‬أو‭ ‬المشاة‭.‬

واختتم‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بتأكيد‭ ‬أن‭ ‬تعزيز‭ ‬السلامة‭ ‬المرورية‭ ‬مسؤولية‭ ‬وطنية‭ ‬مشتركة،‭ ‬تتطلب‭ ‬تضافر‭ ‬الجهود‭ ‬الرسمية‭ ‬والمجتمعية،‭ ‬والتزاماً‭ ‬واعياً‭ ‬بقواعد‭ ‬السير‭ ‬وثقافة‭ ‬احترام‭ ‬الطريق‭.‬

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