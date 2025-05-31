رئيس خارجية الشـورى يشيـد بتوجيهـات ولي العهد رئيس الوزراء لتشديد العقوبات على المخالفات المرورية الجسيمة

رئيس خارجية الشـورى يشيـد بتوجيهـات ولي العهد رئيس الوزراء لتشديد العقوبات على المخالفات المرورية الجسيمة
وأكد أن هذا التوجيه يجسد ما يوليه سموه من اهتمام راسخ بحياة وسلامة المواطنين والمقيمين، ويعكس نهجاً حكومياً متقدماً في تطوير المنظومة التشريعية لضمان بيئة مرورية أكثر أماناً واستدامة، ترتكز على الوقاية والتوعية، وتردع السلوكيات الخطرة التي تهدد الأرواح والممتلكات.
وشدد الدكتور الرميحي على أن السلامة المرورية تمثل ركيزة أساسية من ركائز الأمن المجتمعي، مشيراً إلى أن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وكافة أعضاء السلطة التشريعية، على أتم الاستعداد للتعاون التام مع الحكومة الموقرة في تسريع إقرار التشريعات اللازمة في هذا الصدد، بما يعزز الالتزام بالقوانين ويصون أمن المجتمع.
كما ثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية ورجال المرور في حماية الأرواح والحفاظ على النظام المروري، مشيداً بتفانيهم في أداء مهامهم ومبادراتهم المستمرة للحد من الحوادث وتحقيق أعلى درجات السلامة لمستخدمي الطريق، سواء من السائقين أو المشاة.
واختتم رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى بتأكيد أن تعزيز السلامة المرورية مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية، والتزاماً واعياً بقواعد السير وثقافة احترام الطريق.كلمات دالة
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