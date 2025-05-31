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رئيس خارجية الشـورى يشيـد بتوجيهـات ولي العهد رئيس الوزراء لتشديد العقوبات على المخالفات المرورية الجسيمة

رئيس خارجية الشـورى يشيـد بتوجيهـات ولي العهد رئيس الوزراء لتشديد العقوبات على المخالفات المرورية الجسيمة

2025-05-31 08:02:52
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعرب‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬الرميحي،‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬عن‭ ‬إشادته‭ ‬وامتنانه‭ ‬للتوجيه‭ ‬الكريم‭ ‬الذي‭ ‬أصدره‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بإعداد‭ ‬التشريعات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتشديد‭ ‬العقوبات‭ ‬على‭ ‬المخالفات‭ ‬والحوادث‭ ‬المرورية‭ ‬التي‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬إصابات‭ ‬بليغة‭ ‬أو‭ ‬وفيات‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التوجيه‭ ‬يجسد‭ ‬ما‭ ‬يوليه‭ ‬سموه‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬راسخ‭ ‬بحياة‭ ‬وسلامة‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين،‭ ‬ويعكس‭ ‬نهجاً‭ ‬حكومياً‭ ‬متقدماً‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المنظومة‭ ‬التشريعية‭ ‬لضمان‭ ‬بيئة‭ ‬مرورية‭ ‬أكثر‭ ‬أماناً‭ ‬واستدامة،‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬الوقاية‭ ‬والتوعية،‭ ‬وتردع‭ ‬السلوكيات‭ ‬الخطرة‭ ‬التي‭ ‬تهدد‭ ‬الأرواح‭ ‬والممتلكات‭.‬

وشدد‭ ‬الدكتور‭ ‬الرميحي‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬السلامة‭ ‬المرورية‭ ‬تمثل‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬من‭ ‬ركائز‭ ‬الأمن‭ ‬المجتمعي،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني،‭ ‬وكافة‭ ‬أعضاء‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية،‭ ‬على‭ ‬أتم‭ ‬الاستعداد‭ ‬للتعاون‭ ‬التام‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬إقرار‭ ‬التشريعات‭ ‬اللازمة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬الالتزام‭ ‬بالقوانين‭ ‬ويصون‭ ‬أمن‭ ‬المجتمع‭.‬

كما‭ ‬ثمن‭ ‬الجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬ورجال‭ ‬المرور‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬الأرواح‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬النظام‭ ‬المروري،‭ ‬مشيداً‭ ‬بتفانيهم‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬مهامهم‭ ‬ومبادراتهم‭ ‬المستمرة‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬الحوادث‭ ‬وتحقيق‭ ‬أعلى‭ ‬درجات‭ ‬السلامة‭ ‬لمستخدمي‭ ‬الطريق،‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬السائقين‭ ‬أو‭ ‬المشاة‭.‬

واختتم‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بتأكيد‭ ‬أن‭ ‬تعزيز‭ ‬السلامة‭ ‬المرورية‭ ‬مسؤولية‭ ‬وطنية‭ ‬مشتركة،‭ ‬تتطلب‭ ‬تضافر‭ ‬الجهود‭ ‬الرسمية‭ ‬والمجتمعية،‭ ‬والتزاماً‭ ‬واعياً‭ ‬بقواعد‭ ‬السير‭ ‬وثقافة‭ ‬احترام‭ ‬الطريق‭.‬

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