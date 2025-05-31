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وزارة البلديات والزراعة تزور مجلس النائب محمد الرفاعي وتوزع الشتلات على الأهالي

وزارة البلديات والزراعة تزور مجلس النائب محمد الرفاعي وتوزع الشتلات على الأهالي

2025-05-31 08:02:51
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ضمن‭ ‬مبادرات‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتشجير‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬مضاعفة‭ ‬عدد‭ ‬الأشجار‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬من‭ ‬1.8‭ ‬مليون‭ ‬شجرة‭ ‬إلى‭ ‬3‭.‬6‭ ‬ملايين‭ ‬شجرة‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2035‭ ‬زارت‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬مجلس‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬الرفاعي‭ ‬في‭ ‬الدائرة‭ ‬الثالثة‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬بحضور‭ ‬المهندس‭ ‬عيسى‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬البوعينين‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭.‬

وخلال‭ ‬الزيارة‭ ‬قدم‭ ‬المهندس‭ ‬عيسى‭ ‬البوعينين‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬محاضرة‭ ‬بشأن‭ ‬أهمية‭ ‬التشجير‭ ‬والخطط‭ ‬المستقبلية‭ ‬التي‭ ‬تطمح‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬الوصول‭ ‬إليها،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أهمية‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتشجير‭.‬

وأشاد‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬الرفاعي‭ ‬بهذه‭ ‬المبادرة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬المساحات‭ ‬الخضراء‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬التشجيع‭ ‬على‭ ‬التشجير‭ ‬بين‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭.‬

حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أهالي‭ ‬الدائرة‭ ‬الثالثة‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المهتمين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البيئة‭ ‬والذين‭ ‬عبروا‭ ‬عن‭ ‬سعادتهم‭ ‬بهذه‭ ‬المبادرة‭.‬

وتسلم‭ ‬الحاضرون‭ ‬الشتلات‭ ‬لزراعتها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬التشجير‭.‬

وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬الوعي‭ ‬البيئي‭ ‬بين‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬بأهمية‭ ‬التشجير،‭ ‬وتحفيزهم‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬التشجير،‭ ‬التي‭ ‬تساهم‭ ‬بدورها‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬تحقيقا‭ ‬للشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬وتشجيع‭ ‬الأفراد‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬التطوير‭ ‬البيئي‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتشجير‭.‬

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