وزارة البلديات والزراعة تزور مجلس النائب محمد الرفاعي وتوزع الشتلات على الأهالي

وزارة البلديات والزراعة تزور مجلس النائب محمد الرفاعي وتوزع الشتلات على الأهالي
وخلال الزيارة قدم المهندس عيسى البوعينين مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية محاضرة بشأن أهمية التشجير والخطط المستقبلية التي تطمح مملكة البحرين إلى الوصول إليها، مؤكدا أهمية الشراكة المجتمعية في تحقيق أهداف الخطة الوطنية للتشجير.
وأشاد النائب محمد الرفاعي بهذه المبادرة من قبل وزارة شؤون البلديات والزراعة التي تعكس الشراكة المجتمعية في تعزيز المساحات الخضراء في مملكة البحرين من ناحية التشجيع على التشجير بين المواطنين والمقيمين.
حضر اللقاء عدد من أهالي الدائرة الثالثة وعدد من المهتمين في مجال البيئة والذين عبروا عن سعادتهم بهذه المبادرة.
وتسلم الحاضرون الشتلات لزراعتها من أجل المساهمة في عمليات التشجير.
وتهدف هذه المبادرة إلى زيادة الوعي البيئي بين المواطنين والمقيمين بأهمية التشجير، وتحفيزهم على المشاركة في عمليات التشجير، التي تساهم بدورها في تعزيز التنمية المستدامة بمملكة البحرين، وذلك تحقيقا للشراكة المجتمعية وتشجيع الأفراد على المشاركة في التطوير البيئي بما يتماشى مع الخطة الوطنية للتشجير.كلمات دالة
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