وزارة البلديات والزراعة تزور مجلس النائب محمد الرفاعي وتوزع الشتلات على الأهالي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬الزيارة‭ ‬قدم‭ ‬المهندس‭ ‬عيسى‭ ‬البوعينين‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬محاضرة‭ ‬بشأن‭ ‬أهمية‭ ‬التشجير‭ ‬والخطط‭ ‬المستقبلية‭ ‬التي‭ ‬تطمح‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬الوصول‭ ‬إليها،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أهمية‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتشجير‭.‬

وأشاد‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬الرفاعي‭ ‬بهذه‭ ‬المبادرة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬المساحات‭ ‬الخضراء‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬التشجيع‭ ‬على‭ ‬التشجير‭ ‬بين‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭.‬

حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أهالي‭ ‬الدائرة‭ ‬الثالثة‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المهتمين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البيئة‭ ‬والذين‭ ‬عبروا‭ ‬عن‭ ‬سعادتهم‭ ‬بهذه‭ ‬المبادرة‭.‬

وتسلم‭ ‬الحاضرون‭ ‬الشتلات‭ ‬لزراعتها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬التشجير‭.‬

وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬الوعي‭ ‬البيئي‭ ‬بين‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬بأهمية‭ ‬التشجير،‭ ‬وتحفيزهم‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬التشجير،‭ ‬التي‭ ‬تساهم‭ ‬بدورها‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬تحقيقا‭ ‬للشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬وتشجيع‭ ‬الأفراد‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬التطوير‭ ‬البيئي‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتشجير‭.‬

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