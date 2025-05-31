  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
سفير البحرين لدى طاجيكستان يشارك في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول الحفاظ على الأنهار الجليدية

سفير البحرين لدى طاجيكستان يشارك في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول الحفاظ على الأنهار الجليدية

2025-05-31 08:02:50
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬محمد‭ ‬عبد‭ ‬القادر‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬جمهورية‭ ‬طاجيكستان‭ ‬المقيم‭ ‬في‭ ‬إسلام‭ ‬آباد،‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬حول‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأنهار‭ ‬الجليدية‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬عاصمة‭ ‬جمهورية‭ ‬طاجيكستان‭ ‬دوشنبه‭. ‬

‭ ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬أعلنت‭ ‬عام‭ ‬2025‭ ‬السنة‭ ‬الدولية‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأنهار‭ ‬الجليدية‭.‬

كلمات دالة

MENAFN31052025000055011008ID1109620149

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث