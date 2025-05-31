سفير البحرين لدى طاجيكستان يشارك في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول الحفاظ على الأنهار الجليدية

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سفير البحرين لدى طاجيكستان يشارك في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول الحفاظ على الأنهار الجليدية
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك محمد إبراهيم محمد عبد القادر سفير مملكة البحرين لدى جمهورية طاجيكستان المقيم في إسلام آباد، في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول الحفاظ على الأنهار الجليدية الذي أقيم في عاصمة جمهورية طاجيكستان دوشنبه.
ويأتي هذا المؤتمر ضمن فعاليات الأمم المتحدة التي أعلنت عام 2025 السنة الدولية للحفاظ على الأنهار الجليدية.كلمات دالة
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