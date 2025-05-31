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اجتماع لجنة التعاون بين مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية والجهات الحكومية

اجتماع لجنة التعاون بين مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية والجهات الحكومية

2025-05-31 08:02:50
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقدت‭ ‬لجنة‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬مجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬والمجالس‭ ‬البلدية‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬اجتماعها‭ ‬الدوري،‭ ‬برئاسة‭ ‬المهندس‭ ‬وائل‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬المبارك‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭.‬

وأكد‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬ومجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬والمجالس‭ ‬البلدية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تكاملي‭ ‬لتنفيذ‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬الخدمية‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬والتطلعات‭ ‬المنشودة‭.‬

ونوه‭ ‬الوزير‭ ‬بالدور‭ ‬الحيوي‭ ‬للمجالس‭ ‬البلدية‭ ‬ومجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬البناء‭ ‬والتطوير،‭ ‬مؤكداً‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬التنسيق‭ ‬والتواصل‭ ‬المستمر‭ ‬مع‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬ضمان‭ ‬سير‭ ‬المشروعات‭ ‬والخدمات‭ ‬وفقاً‭ ‬للخطط‭ ‬المقررة‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬أهمية‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تبني‭ ‬أفضل‭ ‬المبادرات‭ ‬ومناقشة‭ ‬رؤى‭ ‬وأفكار‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية،‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬قرارات‭ ‬تخدم‭ ‬المجتمع‭ ‬وتحقق‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬استعرضت‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬سير‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬وبلدية‭ ‬المحرق،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬خطة‭ ‬المشاريع‭ ‬القادمة‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬التطرق‭ ‬إلى‭ ‬استخدام‭ ‬تقنيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬رصد‭ ‬المخالفات‭.‬

واستعرضت‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬سير‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المشاريع،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مناقشة‭ ‬آليات‭ ‬استخراج‭ ‬الرخص‭ ‬واشتراطات‭ ‬البناء‭ ‬للوحدات‭ ‬السكنية‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭ ‬الإسكانية‭.‬

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