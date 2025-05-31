اجتماع لجنة التعاون بين مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية والجهات الحكومية

اجتماع لجنة التعاون بين مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية والجهات الحكومية
وأكد وزير شؤون البلديات والزراعة أهمية مواصلة تعزيز التعاون القائم بين الجهات الحكومية ومجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية في إطار تكاملي لتنفيذ المزيد من المشاريع الخدمية بما يحقق الأهداف والتطلعات المنشودة.
ونوه الوزير بالدور الحيوي للمجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة في مسيرة البناء والتطوير، مؤكداً الحرص على مواصلة تعزيز التنسيق والتواصل المستمر مع المجالس البلدية بما يسهم في ضمان سير المشروعات والخدمات وفقاً للخطط المقررة.
كما أكد أهمية الاستمرار في تبني أفضل المبادرات ومناقشة رؤى وأفكار المجالس البلدية مع الجهات المعنية، للتوصل إلى قرارات تخدم المجتمع وتحقق المصلحة العامة.
وخلال الاجتماع، استعرضت وزارة شؤون البلديات والزراعة سير العمل في مشاريع أمانة العاصمة وبلدية المحرق، إضافة الى خطة المشاريع القادمة. كما تم التطرق إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في رصد المخالفات.
واستعرضت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني سير العمل في عدد من المشاريع، بالإضافة إلى مناقشة آليات استخراج الرخص واشتراطات البناء للوحدات السكنية في المشاريع الإسكانية.كلمات دالة
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