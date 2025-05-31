مصر.. دعوى قضائية تطالب بمحاكمة أحمد الشرع

خبرني - أفاد مصدر حقوقي سوري أن محكمة القضاء الإداري في جمهورية مصر، عقدت السبت 31 أيار 2025، الجلسة الأولى للنظر في دعوى قضائية تطالب بمحاكمة الرئيس السوري أحمد الشرع، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق مكونات من الشعب السوري، ولا سيما أبناء الطائفة العلوية وطائفة الموحدين الدروز.

وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، ورد في ملف الدعوى، (إحدى المرافعات): "ما حدث في مناطق العلويين لم يفعله هولاكو في بغداد، ولا تيمورلنك في دمشق.. أعتقد أن عرش الله قد اهتز من هول هذه الجرائم".

وكانت المحكمة قد وافقت رسمياً على قبول الدعوى المقدمة من المحامي المصري محمد أبو زيد، المختص بقضايا النقض والدستورية العليا، والذي استند في ملفه إلى وثائق وشهادات تتعلق بانتهاكات واسعة ارتكبت في سوريا خلال السنوات الماضية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الجدل الإقليمي والدولي حول مستقبل المساءلة عن الجرائم المرتكبة في سوريا، وسط مطالبات متزايدة بتفعيل أدوات العدالة الدولية أو الوطنية لمحاكمة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، حتى خارج الحدود الجغرافية للنزاع.

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