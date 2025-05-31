كهرباء من"الآيس كريم"

كهرباء من"الآيس كريم"
ويعتمد المصنع، الذي أنشأته شركة PurposeEnergy، على تقنية الهضم اللاهوائي، وهي عملية طبيعية لتحلل المواد العضوية في غياب الأكسجين، ينتج عنها غاز حيوي غني بالميثان يُستخدم لتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى مياه نظيفة، حسب ما ذكرت وكالات ومواقع إخبارية.
وتأتي هذه المبادرة كجزء من اتفاقية تعاون تم توقيعها في عام 2021 بين ((بن آند جيري)) والمصنع، التزمت بموجبها الشركة الشهيرة بإرسال نفاياتها العضوية، بما في ذلك المنتجات غير المطابقة للمواصفات، عبر خط أنابيب مخصص إلى المصنع، ما يُشكل نموذجاً مثالياً للتكافل الصناعي، حيث تُحوّل مخلفات صناعة الأغذية إلى طاقة متجددة تدعم المجتمعات المحلية، وفقاً لما ورد في ((إنتريستنغ إنجينيرينغ)).
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