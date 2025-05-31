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كهرباء من"الآيس كريم"

كهرباء من"الآيس كريم"

2025-05-31 07:13:29
(MENAFN- Al-Bayan) في خطوة مبتكرة تجمع بين الاستدامة والاقتصاد، يعمل مصنع متطور للهضم اللاهوائي في مدينة سانت ألبانز بولاية فيرمونت الأمريكية على تحويل النفايات العضوية الناتجة عن إنتاج ماركة الآيس كريم الشهيرة ((بن آند جيري)) إلى طاقة متجددة تُغذي شبكة الكهرباء في الولاية، وتسهم في تقليل البصمة البيئية للمنطقة.

ويعتمد المصنع، الذي أنشأته شركة PurposeEnergy، على تقنية الهضم اللاهوائي، وهي عملية طبيعية لتحلل المواد العضوية في غياب الأكسجين، ينتج عنها غاز حيوي غني بالميثان يُستخدم لتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى مياه نظيفة، حسب ما ذكرت وكالات ومواقع إخبارية.

وتأتي هذه المبادرة كجزء من اتفاقية تعاون تم توقيعها في عام 2021 بين ((بن آند جيري)) والمصنع، التزمت بموجبها الشركة الشهيرة بإرسال نفاياتها العضوية، بما في ذلك المنتجات غير المطابقة للمواصفات، عبر خط أنابيب مخصص إلى المصنع، ما يُشكل نموذجاً مثالياً للتكافل الصناعي، حيث تُحوّل مخلفات صناعة الأغذية إلى طاقة متجددة تدعم المجتمعات المحلية، وفقاً لما ورد في ((إنتريستنغ إنجينيرينغ)).

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