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أسد يقتل سائحاً في ناميبيا

أسد يقتل سائحاً في ناميبيا

2025-05-31 07:13:28
(MENAFN- Al-Bayan) قتل أسد سائحاً يبلغ 59 عاماً في منتجع فاخر لرحلات السفاري مُقام في خيام بمنطقة نائية في شمال غرب ناميبيا، على ما أعلنت الشرطة. وأشارت الشرطة إلى أن الضحية كان يُخيّم مع سائحين آخرين في المنتجع عندما وقع الحادث في الصباح الباكر. وقال الناطق باسم وزارة البيئة نديشيباندا هامونييلا لوكالة ((إنفورمانت)) الإعلامية، إن السائح تعرض للهجوم من الأسد عندما غادر خيمته. وتمكن مُخيّمون آخرون من إبعاد الأسد، لكن الرجل كان قد فارق الحياة.

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