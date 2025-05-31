أسد يقتل سائحاً في ناميبيا

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أسد يقتل سائحاً في ناميبيا
(MENAFN- Al-Bayan) قتل أسد سائحاً يبلغ 59 عاماً في منتجع فاخر لرحلات السفاري مُقام في خيام بمنطقة نائية في شمال غرب ناميبيا، على ما أعلنت الشرطة. وأشارت الشرطة إلى أن الضحية كان يُخيّم مع سائحين آخرين في المنتجع عندما وقع الحادث في الصباح الباكر. وقال الناطق باسم وزارة البيئة نديشيباندا هامونييلا لوكالة ((إنفورمانت)) الإعلامية، إن السائح تعرض للهجوم من الأسد عندما غادر خيمته. وتمكن مُخيّمون آخرون من إبعاد الأسد، لكن الرجل كان قد فارق الحياة.
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