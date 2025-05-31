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مستشعر يكتشف الفيروسات

مستشعر يكتشف الفيروسات

2025-05-31 07:13:28
(MENAFN- Al-Bayan) ابتكر باحثون في مستشفى ماساتشوستس العام ببريغهام مستشعر ضوئي قائم على سلسلة التلألؤ، بهدف اكتشاف الفيروسات وأطلقوا عليه ((لوكاس)). ويتميز المستشعر بأنه سريع، وعالي الحساسية، وهو مصمم لاكتشاف الفيروسات حتى في السوائل المعقدة مثل الدم؛ إذ يعد أقوى بكثير من الأدوات السابقة، حيث يُنتج إشارات ضوئية أقوى بـ500 مرة وتدوم 8 مرات أطول؛ مما يجعل اكتشاف الفيروسات أسرع.

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