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مستشعر يكتشف الفيروسات
(MENAFN- Al-Bayan) ابتكر باحثون في مستشفى ماساتشوستس العام ببريغهام مستشعر ضوئي قائم على سلسلة التلألؤ، بهدف اكتشاف الفيروسات وأطلقوا عليه ((لوكاس)). ويتميز المستشعر بأنه سريع، وعالي الحساسية، وهو مصمم لاكتشاف الفيروسات حتى في السوائل المعقدة مثل الدم؛ إذ يعد أقوى بكثير من الأدوات السابقة، حيث يُنتج إشارات ضوئية أقوى بـ500 مرة وتدوم 8 مرات أطول؛ مما يجعل اكتشاف الفيروسات أسرع.
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