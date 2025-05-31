مريض نفسي يحطم تمثالين لـ"جيش محاربي الطين" في الصين

MENAFN - Al-Bayan) قفز سائح صيني فوق سياج وهبط على موقع تماثيل محاربي الطين الصينيين (ضريح الإمبراطور الأول تشين)، ما ألحق ضرراً بتمثالين من الطين، على ما أعلنت السلطات أمس.

وكان الرجل البالغ 30 عاماً يزور الموقع الأثري في شرق مدينة شيآن بشمال الصين الجمعة، والمعروف عالمياً بإيوائه تماثيل محاربي الطين للإمبراطور الصيني الأول.

وأفادت السلطات المحلية في بيان بأن الرجل ((تسلق السياج وشبكة الحماية وقفز))، لافتة إلى أنه جرى تشخيص حالته على أنه ((مريض نفسي)). وقالت إن القضية قيد التحقيق حالياً.

قبل ((السيطرة عليه))، عمد الرجل إلى ((دفع وسحب)) تماثيل المحاربين الطينيين وألحق أضراراً بتمثالين. ويبلغ عمق الحفرة التي قفز فيها 5.4 أمتار، على ما أفاد الموقع الأثري عبر الإنترنت.

يُعد موقع جيش الإمبراطور تشين لتماثيل الطين (ويُعرف كذلك باسم ((جيش تيراكوتا))) معلماً سياحياً رئيسياً في شيآن، عاصمة مقاطعة شنشي الصينية، وهو مدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي منذ عام 1987.

