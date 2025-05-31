مريض نفسي يحطم تمثالين لـ"جيش محاربي الطين" في الصين
وكان الرجل البالغ 30 عاماً يزور الموقع الأثري في شرق مدينة شيآن بشمال الصين الجمعة، والمعروف عالمياً بإيوائه تماثيل محاربي الطين للإمبراطور الصيني الأول.
وأفادت السلطات المحلية في بيان بأن الرجل ((تسلق السياج وشبكة الحماية وقفز))، لافتة إلى أنه جرى تشخيص حالته على أنه ((مريض نفسي)). وقالت إن القضية قيد التحقيق حالياً.
قبل ((السيطرة عليه))، عمد الرجل إلى ((دفع وسحب)) تماثيل المحاربين الطينيين وألحق أضراراً بتمثالين. ويبلغ عمق الحفرة التي قفز فيها 5.4 أمتار، على ما أفاد الموقع الأثري عبر الإنترنت.
يُعد موقع جيش الإمبراطور تشين لتماثيل الطين (ويُعرف كذلك باسم ((جيش تيراكوتا))) معلماً سياحياً رئيسياً في شيآن، عاصمة مقاطعة شنشي الصينية، وهو مدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي منذ عام 1987.
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