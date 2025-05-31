دبي في يونيو.. حفلات فنية وعروض استثنائية مبهجة

MENAFN - Al-Bayan) تواصل دبي فعالياتها الترفيهية خلال شهر يونيو الجاري، حيث تستضيف حفلات يحييها كوكبة من نجوم الفن العربي والعالمي، وعروضاً استثنائية، تقام في مختلف وجهات الإمارة وصروحها، التي اعتادت على إبهار الجمهور بتجارب جديدة عنوانها البهجة والإبداع.

وتستضيف دبي عرض ((شارميلا دانس إكسترا فاغنزا)) اليوم، وذلك على مسرح زعبيل في جميرا. ويقدم العرض الراقص النابض بالحيوية والإيقاع، مجموعة من الفنانين الموهوبين من ((مركز شارميلا للرقص))، حيث يؤدون رقصات متعدّدة الأساليب وغنيّة بالأزياء والألوان وفنون الإضاءة.

باقة من الأغاني

ويحيي الفنان محمد عبده حفلاً فنياً في دبي 7 يونيو الجاري في ((كوكا كولا أرينا)). واستحقّ محمد عبده بجدارة لقب ((فنان العرب))، بفضل تاريخه الغنائيّ الحافل بالنجاحات التي حقّقتها حفلاته في جميع أنحاء العالم.

وبدأ محمد عبده مسيرته الفنيّة منذ 60 عاماً، قدّم خلالها المئات من أجمل الأغنيات وأروع الألحان التي تصدّرت ولا تزال المراتب الأولى في العالم العربي.

وسيقدم محمد عبده خلال الحفل باقة متنوعة من أروع أغانيه منها ((بنت النور)) و((جاني كلام)) و((هذا صديقي)) وغيرها الكثير.

موسيقى عالمية

وتستضيف دبي حفلاً فنياً لعازف الغيتار العالمي لجيسي كوك 13 يونيو، على مسرح زعبيل في جميرا.

ويشارك في هذا الحفل عازف الكمان والماندول المتميّز ((فتحي ناجم)) وعازف الغيتار باس ((دان مينشوم)) وعازف الغيتار ((مات سيليك)). وبعد جولته الأوروبية الأخيرة التي حفلت بالعروض الناجحة في لندن وميونيخ وفيينا، يحضر ((كوك)) إلى دبي ليبهر الحضور بأسلوبه المميز الذي يجمع بين موسيقى ((الفلامنكو)) و((الجاز)) وأنواع الموسيقى العالمية، مع الإشارة إلى أنّ أكثر من مليوني أسطوانة بيعت لهذا الفنان، مع 650 مليون استماع، و130 مليون مشاهدة على قناة ((يوتيوب))، مواصلاً مسيرته الفنية وتقديم أروع العروض حول العالم.

حفلات ((كاندل لايت))

وتحتضن دبي حفلات ((كاندل لايت))، 7 يونيو، حيث سيكون الجمهور على موعد مع أروع عروض الموسيقى الكلاسيكية. وتقدّم السلسلة الفنية المميّزة أشهر الأعمال الموسيقية بلمسةٍ عصرية، في أمسياتٍ تستضيفها أجمل القاعات في المدينة.

وسيحظى الحضور بعروضٌ موسيقية مختارة بعناية لترضي مختلف الأذواق الفنية، من تحياتٍ لمشاهير مثل فرقة ((كولد بلاي)) والنجمة ((أديل))، إلى أعمالٍ كلاسيكية خالدة لمؤلفين موسيقيين مثل ((فيفالدي)) و((موزارت))، فيما تأتي مئات الشموع المضاءة على المسرح لتضفي المزيد من الروعة على أجواء هذه الحفلات.

((ملك الرومانسية))

ويحيي الفنان وائل كفوري حفلاً فنياً على مسرح ((دبي أوبرا)) في 22 يونيو، حيث سيستمتع الحضور بصوت هذا النجم اللبناني الملقّب بـ((ملك الرومانسية)).

وسيقدم الفنان خلال الحفل مجموعة من أغانيه القديمة والحديثة، مثل ((البنت الحلوة)) و((عمري كلو)) و((لو حبنا غلطة)) و((قلبي مشتاق)) والكثير غيرها من الأغنيات التي حقّقت شهرته عالمياً، ونالت إعجاب الجماهير في العالم العربي.

تجدر الإشارة، إلى أن مسيرة وائل كفوري في عالم الفنّ تمتدّ إلى أكثر من 25 عاماً حفلت بالإبداع وأطلق خلالها مئات الأغنيات الناجحة، مثل ((أنا رايح)) من ألبومه الشهير ((شباك الحب)).

ويقام في دبي العرض الكوميدي ((بينوي ميكستيب كوميدي))، 29 يونيو في مركز دبي التجاري العالمي. وسيحظى الجمهور في هذا العرض بأمسية مليئة بالضحك والطرائف والمواقف المرحة لنجوم كوميديا فلبينيون مشاهير.ويجمع بين الكوميديا الارتجالية والمشاهد الساخرة، ويحتفي بسرعة البديهة الفلبينية، وبتجارب الحياة المشتركة من خلال الضحك.