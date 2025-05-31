مكتبة محمد بن راشد .. برنامج حافل بالأدب والفنون

MENAFN - Al-Bayan) تنظم مكتبة محمد بن راشد، خلال شهر يونيو، سلسلة من الفعاليات الثقافية المتنوعة، التي تشكل فرصة مثالية للتعلم والتعرف على أدوات ومهارات جديدة، تنمي المعرفة والموهبة لدى المشاركين.

وتستهل المكتبة برنامج فعالياتها بورشة تدريبية، بالتعاون مع مسرح دبي الوطني، تهدف إلى استكشاف جماليات الحب والصراع في رائعة شكسبير ((روميو وجولييت))، التي تعد واحدة من أعظم أعمال الأدب المسرحي في تاريخ الإنسانية، حيث تسلط الضوء على دراسة وتحليل الشخصيات، والصراع واللغة المسرحية، إلى جانب المساهمة في تعزيز مهارات الكتابة والإلقاء.

((إيقاع اللهجات))

وتحت عنوان ((إيقاع اللهجات)) تقدم المكتبة أمسية شعرية استثنائية تحتفي بجمال اللهجات المحكية من مصر، والشام، والخليج، حيث تتناغم الكلمات العذبة لتسرد قصصاً نابضة بالحياة تعبر عن الروح والوجدان، ويصاحب الأمسية عزف موسيقي حي على آلات متنوعة، يمزج بين الألحان الشرقية والغربية في تناغم يأسر القلوب، بالإضافة إلى تجربة ثقافية وفنية غنية، تبرز عمق التراث وتنوع أشكال التعبير الإبداعي في عالمنا العربي، بمشاركة نخبة من أبرز الشعراء.

كما تنظم المكتبة، على مدار يومين، معرضاً توثيقياً مميزاً بعنوان ((كنوز إماراتية مختومة بالتاريخ: من أرشيف الذاكرة إلى مقتنيات الأجيال))، بالتعاون مع جمعية الإمارات لهواة الطوابع. يشمل المعرض استعراضاً لمجموعة من الطوابع النادرة، التي توثق محطات بارزة من تاريخ دولة الإمارات، إلى جانب ورشة عمل وجلسة حوارية، تتيح للمشاركين التعرف على أسرار البحث، وطرق التوثيق، وآليات بناء مجموعات مقتنيات، تحافظ على ذاكرة الأجيال.

وتقدم المكتبة ورشة عمل تفاعلية بعنوان ((الاستعداد لسوق العمل.. أكثر من سيرة ذاتية)) موجهة للطلاب والباحثين عن عمل، تهدف إلى تزويد المشاركين بمهارات وأدوات أساسية لا غنى عنها في بيئة العمل الحديثة، وتعريفهم بكيفية بناء حضور احترافي يتجاوز السيرة الذاتية التقليدية، بالإضافة إلى تحديث ملفاتهم على ((لينكد إن)) لبدء مسارهم المهني بثقة.

وتستضيف المكتبة مهرجان الأفلام الكورية، الذي يمتد على مدار ثلاثة أيام، حيث يُعرض خلاله ثمانية أفلام، من بينها ((JAURIM))، و((The Wonderland))، والتي تختتم بجلسة حوارية مع المخرج. كما يقدم المهرجان عرضاً موسيقياً تقليدياً باستخدام الآلات التراثية الكورية، في رحلة ثقافية متعددة الحواس.

((حار جاف صيفاً))

كما تنظم المكتبة أمسية سينمائية جديدة، بالتعاون مع شركة ((سينيوليو)) في المسرح الداخلي، حيث تعرض ثلاثة أفلام روائية من مختلف أنحاء العالم. وتشمل الأمسية عرض فيلم ((حار جاف صيفاً)) للمخرج شريف البنداري، من إنتاج مصري - ألماني عام 2015، إلى جانب الفيلم الكوري الجنوبي ((جالوبر)) للمخرج هان-وول أوه، والذي أُنتج عام 2024، بالإضافة إلى الفيلم الصيني ((اركض، فلنركض)) للمخرجة ينشياو ران، ومن إنتاج عام 2024. وتهدف الأمسية إلى تعزيز التبادل الثقافي وتسليط الضوء على تجارب سينمائية متنوعة من مختلف الدول حول العالم.

تختتم مكتبة محمد بن راشد فعالياتها لشهر يونيو بجلسة تفاعلية مميزة بعنوان ((فن الإيكيبانا))، تقام بالتعاون مع مؤسسة ((الإيكيبانا)) الدولية، لاستكشاف جمال فن تنسيق الزهور اليابانية. وتهدف الجلسة إلى تعريف المشاركين بهذا الفن التقليدي العريق، الذي يجمع بين الجمال الطبيعي والبعد الفلسفي، وتعليمهم أسس التوازن والتناغم في ترتيب الزهور بأسلوب ياباني أصيل.

وتؤكد مكتبة محمد بن راشد من خلال هذه الفعاليات الثقافية المتنوعة، التي تنظمها خلال شهر يونيو الجاري، دورها الفاعل مركزاً رائداً للثقافة والمعرفة في دبي، ملتزمة بتقديم برامج نوعية، تُثري المجتمع، وتفتح آفاقاً جديدة للتعلم والإبداع.