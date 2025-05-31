تايلور سويفت تحقق حلمها وتستعيد حقوق ألبوماتها

تايلور سويفت تحقق حلمها وتستعيد حقوق ألبوماتها
الذكريات والسحر والجنون. كل حقبة. كل أعمال حياتي)). ووصفت ذلك بأنه ((أكبر حلم لديّ يتحقق)). كانت ((أميرة البوب)) تتواجه في هذه القضية مع قطب صناعة الموسيقى سكوتر براون الذي استحوذ على شركة ((بيغ ماشين)) عام 2019 مقابل 300 مليون دولار، بحسب تقارير صحافية، وحصل بذلك على غالبية حقوق التسجيلات الناجحة لسويفت التي قالت إنها ((سُلبت)) من أعمالها.
باع سكوتر براون حقوق ألبومات تايلور سويفت الستة الأولى لشركة ((شامروك)) الاستثمارية. وفي محاولة لاستعادة السيطرة على أعمالها، أعادت المغنية الأمريكية تسجيل أربعة من ألبوماتها الأولى، مضيفةً إلى عناوينها عبارة ((Taylor›s Version)) (((نسخة تايلور))).
وأضافت المغنية: ((كل ما تمنيته هو فرصة العمل بجدّ لأتمكن يوماً ما من إعادة شراء حقوق موسيقاي، من دون قيود ولا شراكات وباستقلالية تامة)). وشكرت ((شامروك)) على منحها فرصة إعادة شراء حقوق ألبوماتها الأولى، بما في ذلك ((فيرلس)) و((1989)). ولم يُكشف عن قيمة الصفقة.
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