تايلور سويفت تحقق حلمها وتستعيد حقوق ألبوماتها

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت نجمة البوب الأمريكية تايلور سويفت، أول من أمس، أنها اشترت حقوق ألبوماتها الستة الأولى، منهية بذلك معركة طويلة حول ملكية أعمالها. وكتبت المغنية على موقعها الإلكتروني: ((كل الموسيقى التي قدمتها أصبحت ملكي الآن. كل فيديوهاتي الموسيقية وكل لقطات حفلاتي وغلاف الألبوم والصور والأغاني غير المنشورة.

الذكريات والسحر والجنون. كل حقبة. كل أعمال حياتي)). ووصفت ذلك بأنه ((أكبر حلم لديّ يتحقق)). كانت ((أميرة البوب)) تتواجه في هذه القضية مع قطب صناعة الموسيقى سكوتر براون الذي استحوذ على شركة ((بيغ ماشين)) عام 2019 مقابل 300 مليون دولار، بحسب تقارير صحافية، وحصل بذلك على غالبية حقوق التسجيلات الناجحة لسويفت التي قالت إنها ((سُلبت)) من أعمالها.

باع سكوتر براون حقوق ألبومات تايلور سويفت الستة الأولى لشركة ((شامروك)) الاستثمارية. وفي محاولة لاستعادة السيطرة على أعمالها، أعادت المغنية الأمريكية تسجيل أربعة من ألبوماتها الأولى، مضيفةً إلى عناوينها عبارة ((Taylor›s Version)) (((نسخة تايلور))).

وأضافت المغنية: ((كل ما تمنيته هو فرصة العمل بجدّ لأتمكن يوماً ما من إعادة شراء حقوق موسيقاي، من دون قيود ولا شراكات وباستقلالية تامة)). وشكرت ((شامروك)) على منحها فرصة إعادة شراء حقوق ألبوماتها الأولى، بما في ذلك ((فيرلس)) و((1989)). ولم يُكشف عن قيمة الصفقة.