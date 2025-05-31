أشرف حكيمي يمنح باريس سان جيرمان هدف التقدم على إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

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أشرف حكيمي يمنح باريس سان جيرمان هدف التقدم على إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا
(MENAFN- Al-Bayan)
تقدم باريس سان جيرمان على إنتر ميلان بهدف مبكر في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، سجله اللاعب المغربي أشرف حكيمي بعد مرور 12 دقيقة من المباراة التي تقام على ملعب أليانز أرينا، في ميونخ.
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