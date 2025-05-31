سيدات "خورفكان".. إرادة لا تعرف التراجع في طريق الذهب

MENAFN - Al-Bayan) توَّج فريق السيدات بنادي خورفكان لأصحاب الهمم موسمه الرياضي بأقوى ختام ممكن، بعدما حصد كأس اللجنة البارالمبية الوطنية لرفعات القوة، متصدراً الترتيب العام في نهائيات البطولة التي أُقيمت على صالة نادي دبي لأصحاب الهمم، بمشاركة 33 لاعباً ولاعبة من 6 أندية على مستوى الدولة.

وشهدت البطولة أجواء تنافسية عالية، لتسطّر لاعبات خورفكان مشهداً مميزاً بفضل الأداء الجماعي والحضور القوي.

وكانت مها حمودة، موزة الزيودي، ومريم الزيودي من أبرز الأسماء التي لعبت دور البطولة في هذا الإنجاز، بعدما شكّلن العمود الفقري للفريق، وساهمن في رفع الكأس الغالية.

((البيان)) واكبت البطولة من قلب الحدث، واستطلعت حكايات اللاعبات، لتكشف عن مسارات مختلفة من التحدي والعمل والإصرار، وتوثّق أصواتاً تستحق أن تُروى بكل فخر.

بثقة وهدوء، استعرضت مها حمودة، البالغة من العمر 19 عاماً، بداياتها في رياضة رفعات القوة، قائلة: ((أنا من فئة أصحاب الإعاقة الحركية، وكما تطلّبت حياتي عزيمة مستمرة، تطلّبت الرياضة بدورها إرادة قوية وروحاً لا تعرف التراجع)).

وانضمت مها إلى نادي خورفكان في نهاية عام 2023، وسرعان ما أثبتت حضورها في الفريق، وقالت:((جذبتني رياضة رفعات القوة لما فيها من تحدٍّ داخلي، فهي رياضة تتطلب قوة نفسية قبل أن تكون جسدية، وشعرت بأنها تعبّر عني وتعكس شخصيتي)).

ووصفت مها شعورها بعد التتويج بكأس اللجنة البارالمبية الوطنية، بقولها: ((كان شعوراً استثنائياً، فالإنجاز لا يخصني وحدي، بل هو ثمرة عمل جماعي وتعاون متكامل بين جميع عناصر الفريق.. لحظة رفع الكأس حملت في طياتها كل معاني الفخر، واستحقت كل جهد بذلناه)).

وعن التحديات التي واجهتها، ذكرت: ((مررت ببعض الصعوبات الجسدية والنفسية في البداية، وخاصة كوني حديثة العهد بهذه الرياضة، لكن بدعم الجهاز الفني وزميلاتي في الفريق، استطعت تجاوزها تدريجياً بثبات وعزيمة)). واختتمت مها حديثها بطموحات واضحة المعالم، قائلة: ((أسعى إلى تطوير مستواي بشكل احترافي، والمشاركة في بطولات دولية، وأن أكون مثالاً مشرفاً للفتاة الإماراتية الطموحة التي تخوض التحدي بكل ثقة واقتدار)).

وبدأت رحلة موزة الزيودي من فعالية رياضية كانت نقطة التحول في مسيرتها، لتجد في رياضة رفعات القوة شغفاً عميقاً لا يعرف التراجع. وقالت لـ((البيان)): ((المشاركة في كأس اللجنة البارالمبية كانت تجربة ثرية مليئة بالتحديات، لكن لحظة التتويج عوضت كل ما سبق.. شعرت بفخر كبير، لأننا حققنا هدفاً كنا نعمل من أجله معاً)).

ووجدت موزة في دعم المدرب البداية الحقيقية، حين آمن بإمكاناتها، قبل أن تحتضن عائلتها حلمها وتساندها في خطواتها الأولى.. مضيفة: ((البدايات لم تكن سهلة، لكن الإصرار قادني إلى حب هذه الرياضة، وكان دافعاً للاستمرار وتطوير مستواي)). وأردفت : ((التوفيق بين التدريبات والحياة الشخصية لم يكن أمراً سهلاً، وخاصة بعد إصابة أجبرتني على التوقف لفترة، لكن كل مرة كنت أعود أقوى، بفضل دعم الفريق والجهاز الفني)).

وحين وصفت أجواء فريق السيدات في نادي خورفكان، اختصرت الكثير بقولها: ((نحن أكثر من مجرد فريق... نحن عائلة.. نشجع بعضنا في كل الظروف، وكل إنجاز نحققه نعتبره فوزاً جماعياً))، أما عن طموحاتها، فقالت بثقة: ((أسعى إلى المشاركة في الألعاب البارالمبية العالمية، وأعمل على تطوير مستواي لتحقيق هذا الهدف، أحلم بأن أرفع علم الإمارات في البطولات الدولية، وأبذل كل جهدي من أجل الوصول إلى هذه الغاية)).

وخاضت مريم الزيودي تجربة استثنائية في عالم الرياضة، إذ بدأت مشوارها في عام 2017، دون خلفية رياضية سابقة.. وقالت لـ((البيان)): ((البداية كانت صعبة، لم أكن معتادة ممارسة الرياضة، لكن مع الوقت تأقلمت، وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من حياتي)).

وجاء التتويج بالكأس ليحمل لها معنى خاصاً، قائلة: ((الفرحة كانت كبيرة، لأن ما تحقق هو ثمرة تعب طويل والتزام مستمر.. في لحظة رفع الكأس، تذكرت كل ساعات التدريب، وكل المجهود الذي بذلناه معاً)). واعترفت مريم بأن التحديات كانت حاضرة في كل مراحل الإعداد، مضيفة: ((التمارين كانت مكثفة، والضغوط كبيرة، لكنني كنت أؤمن دائماً بأن كل تحدٍّ هو خطوة نحو الهدف، ولا بد من تجاوزه)).

أما عن طموحاتها، فتحدثت بعين تلمع بالأمل، وقالت: ((أحلم بالصعود إلى منصات التتويج العالمية، وأسعى للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية بلوس أنجلوس 2028، وأن أكون من بين اللاعبات اللواتي يرفعن اسم الدولة عالياً)).

ما يجمع بين مها وموزة ومريم لا يقتصر على الشعار الذي يحملنه أو النادي الذي يمثلنه، بل يظهر في شغف حقيقي وروح لا تعرف التراجع.. بالنسبة لهن، رفعات القوة مجال للتعبير عن الذات، ومنصة لتحقيق التوازن بين القدرات الجسدية والإرادة النفسية.

وقدّم نادي خورفكان نموذجاً يُحتذى به في تمكين المرأة من فئة أصحاب الهمم، من خلال بيئة تحتفي بالعمل الجماعي، وتؤمن بأهمية التخطيط والدعم المستمر.. ومن خلال كلمات البطلات، تتجلّى ملامح الرحلة الكاملة خلف الإنجاز، بكل ما فيها من تدريب يومي، وتعب صادق، واختيارات واعية تصنع الفارق في كل لحظة.