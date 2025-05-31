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إسماعيل القرقاوي يتوج بطل كأس الكويت للسلة

إسماعيل القرقاوي يتوج بطل كأس الكويت للسلة

2025-05-31 07:13:27
(MENAFN- Al-Bayan) توّج اللواء ((م)) إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، فريق الكويت بطلاً لكأس الاتحاد الكويتي لكرة السلة بعد تغلبه على القادسية 126 - 92 في المباراة النهائية التي أقيمت أول من أمس على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله، ليحصد لقبه الـ17 توالياً، ويجرد القادسية من الكأس التي توج بها الموسم الماضي، فيما حصل كاظمة على المركز الثالث بعد تغلبه على الصليبخات 113 - 96 في المباراة التي سبقت قمة النهائي.

كما حضر المباراة وشارك في التتويج رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني علاء مدارا، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

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