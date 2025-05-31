إسماعيل القرقاوي يتوج بطل كأس الكويت للسلة

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إسماعيل القرقاوي يتوج بطل كأس الكويت للسلة
(MENAFN- Al-Bayan) توّج اللواء ((م)) إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، فريق الكويت بطلاً لكأس الاتحاد الكويتي لكرة السلة بعد تغلبه على القادسية 126 - 92 في المباراة النهائية التي أقيمت أول من أمس على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله، ليحصد لقبه الـ17 توالياً، ويجرد القادسية من الكأس التي توج بها الموسم الماضي، فيما حصل كاظمة على المركز الثالث بعد تغلبه على الصليبخات 113 - 96 في المباراة التي سبقت قمة النهائي.
كما حضر المباراة وشارك في التتويج رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني علاء مدارا، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.
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