تعادل مثير يخلط أوراق صدارة "دبي المفتوحة للشطرنج"

MENAFN - Al-Bayan) حسم التعادل مباراة القمة بين الأذري محمد مرادلي، حامل اللقب والروسي ألكسي غريبنيف، لحساب الجولة الرابعة من بطولة دبي المفتوحة للشطرنج التي ينظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة بمشاركة 182 لاعباً ولاعبة من 37 دولة، ويبلغ مجموع جوائزها المالية 52 ألف دولار وتختتم منافساتها الأربعاء المقبل.

وخلط التعادل المثير بين مرادلي وغريبنيف أوراق الصدارة، حيث التحق بهما 3 لاعبين آخرين بنهاية الجولة الرابعة في المركز الأول هم: الهندي نيهال سيرين المصنف الأول، ومواطناه سوبرامانيام بهاراث وكريشنا روهيث ولكل منهم 3,5 نقاط في رصيده.

ومن أبرز النتائج التي أسفرت عنها الجولة الرابعة، فوز نيهال سيرين على الإسرائيلي يائير بارخوف، وفوز كريشنا روهيث على مواطنه الهندي إنيان با، وفوز بهاراث على مواطنه إيلامبارث. على صعيد لاعبي الإمارات، حقق بطل العرب عمران الحوسني تعادله الثالث في البطولة مع الأستاذ الدولي الأندوري سامويل تيموتي، وخسر إبراهيم سلطان من البيلاروسي أرتيوم.

ولحساب منافسات الفئة ((ب))، انفرد لاعبان بصدارة البطولة بالعلامة الكاملة بعد نهاية الجولة الرابعة (4 نقاط)، هما أستاذ الاتحاد الدولي الإيراني مهدي نيكوكار بعد فوزه على الصيني يانغ جي، وأستاذ الاتحاد الدولي البنغالي رحمان سيد بفوزه على الهندي فندان ألنكار، فيما اكتفى لاعبنا أحمد فريد بالتعادل مع البنغالي ساجد مصطفى.

وتشهد الجولة الخامسة من البطولة في الفئة ((أ)) عدداً من المواجهات المثيرة بين كبار المصنفين، أبرزها على الطاولة الأولى بين المصنف الأول نيهال سيرين مع بطل النسخة الماضية محمد مرادلي، وعلى الطاولة الثانية يلتقي بهاراث مع غريبنيف، وعلى الثالثة روهيث مع الروسي ايفان زمليانسكي.

أما في الفئة ((ب))، فيلتقي ألنكار ونيكوكار وجهاً لوجه على الطاولة الأولى في الجولة الخامسة، في لقاء مثير لفك الشراكة بينهما في الصدارة، ومن المتوقع أن تخلط هذه الجولة أوراق الصدارة من جديد، حيث يترصدهما 5 لاعبين يحتلون المركز الثاني بفارق نصف نقطة.

مباراة قوية

وقال غريبنيف، الذي يشارك في بطولته الرابعة على التوالي آخر 4 أسابيع - من بطولة روسيا للفرق في سوتشي التي بدأت أواخر أبريل، إلى بطولة آسيا الفردية في العين، وبطولة الشارقة ماسترز، والآن بطولة دبي المفتوحة، ((جاءت المباراة قوية، حاولت الفوز بها للاستمرار في الصدارة لكن خصمي أظهر جاهزية كبيرة، ما جعل النتيجة تسير نحو التعادل)).

وأكد اللاعب الروسي أنه رغم جدول المباريات المزدحم في الأسابيع الأخيرة، إلا أنه على أتم الاستعداد لمواصلة أدائه القوي، وقال: ((أنا بحالة جيدة، إنها بطولتي الرابعة على التوالي، لذلك أريد فقط أن أظهر أداءً جيداً في كل مباراة)).

وتحظى بطولة دبي المفتوحة بتغطية واسعة من مختلف المواقع العالمية المتخصصة في الشطرنج، نظراً لمكانتها العالمية واستقطابها أفضل اللاعبين المصنفين، ولطالما شكلت إحدى المحطات المهمة في صناعة العديد من الأبطال، في مقدمتهم النرويجي اغنوس كارلسن، الذي بدأ مسيرته في عالم الشطرنج في سن مبكرة، وحصل على لقب أستاذ دولي كبير بعد مشاركته في بطولة دبي الدولية عام 2004، قبل أن يصبح بطلاً للعالم في الشطرنج عام 2013، واحتفظ بلقبه لسنوات طويلة قبل أن يتنازل عنه.

كما تولي المواقع الهندية اهتماماً بالبطولة نظراً لمشاركة عدد كبير من اللاعبين من الهند مثل الموقع المتخصص ((تشيس بايز)).