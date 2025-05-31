شباب الأهلي.. الهدف "النخبة" والدفاع عن الألقاب الأربعة

MENAFN - Al-Bayan) تطالب جماهير شباب الأهلي، إدارة النادي من الآن في التحضير الجيد للدفاع عن ألقاب الفريق المحققة في الموسم المنتهي، عندما يبدأ مشواره التنافسي في الموسم المقبل 2025 - 2026، وكذلك التنافس القوي على الوصول لأبعد مرحلة تنافسية في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما تأهل الفريق لخوض دوري الغرب في نسخة البطولة القارية المقبلة، بعدما أنهى الفريق موسمه الاستثنائي 2024 - 2025، بالانفراد بكونه النادي الوحيد الذي نجح بتحقيق 4 ألقاب في موسم واحد، والوصول برصيده الإجمالي إلى 36 بطولة طوال تاريخه، ومنهم 24 لقباً في عصر الاحتراف بداية من موسم 2008 - 2009.

ونجح شباب الأهلي في حسم أول ألقابه في الموسم المنتهي، بالفوز بكأس السوبر للمحترفين بمسماها الجديد كأس إعمار للمرة السابعة، بعد تغلبه على الوصل 4 - 1 بركلات الترجيح بعد نهاية مباراتهما بالتعادل 2 - 2، وقبلها سبق وحقق اللقب أعوام 2008، 2013، 2014، 2016، 2020، 2023، وبعدها حصل على درع التحدي ليعزز إنجازه في السوبر الإماراتي القطري، بعدما سبق وتوج بطلاً لدرع السوبر في النسخة الأولى الموسم الماضي، من الحدث الكروي المهم الذي يجمع بين كرة القدم في الدولتين.

ونجح بعدها ((الفرسان)) بالانفراد بصدارة قائمة أكثر الأندية فوزاً بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، بالحصول على اللقب للمرة 11 من أمام شريكه حينها على الصدارة الشارقة، بالفوز عليه في أول نهائي يجمع بين الفريقين في البطولة بنتيجة 2 - 1، وسبق أن نال ((الفرسان)) اللقب مواسم 1974 - 1975، 1976 - 1977، 1987 - 1988، 1995 - 1996، 2001 - 2002، 2003 - 2024، 2007 - 2008، 2012 - 2013، 2018 - 2019 و2020 - 2021، فيما تراجع الشارقة للمركز الثاني ولديه 10 ألقاب.

مسك الختام

وجاء مسك ختام الموسم لشباب الأهلي، بفوزه بدرع الدوري للمرة التاسعة في تاريخه بعد مواسم 1974 - 1975، 1975 - 1976، 1979 - 1980، 2005 - 2006، 2008 - 2009، 2013 - 2014، 2015 - 2016، 2022 - 2023، و2024 - 2025، بعدما حسم لقب دوري أدنوك للمحترفين موسم 2024 - 2025 منذ الجولة 23، وأنهى مشواره في المسابقة وفي رصيده 63 نقطة، جمعها من 19 فوز، و6 تعادلات، وخسارة واحدة، وكان قريباً من الفوز بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي التي سبق ونالها 5 مرات، مواسم 2011 - 2012، 2013 - 2014، 2016 - 2017، 2018 - 2019 و2020 - 2021، ولكنه خسر المباراة النهائية أمام الجزيرة بنتيجة 1 - 2، وودع دوري أبطال آسيا من الدور ربع النهائي بالخسارة أمام الشارقة بركلات الترجيح 4 - 5، بعد نهاية مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل بنتيجة واحدة 1-1.

وخلال مشوار ((الفرسان)) في الموسم المنتهي، لم يخسر الفريق سوى 4 مباريات، والأولى كانت بهدف دون مقابل أمام الغرافة القطري في الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال آسيا للنخبة، والثانية أمام ناساف الأوزبكي 1 - 2، في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا، والخسارة الثالثة أمام الوصل بالنتيجة نفسها ضمن الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين، وكانت الخسارة الرابعة أمام الجزيرة في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.