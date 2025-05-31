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تواصل يناقش مستقبل الذكاء الاصطناعي في الأردن

تواصل يناقش مستقبل الذكاء الاصطناعي في الأردن

2025-05-31 10:05:53
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ناقش منتدى "تواصل"، الذي نظم أعماله مؤسسة ولي العهد، اليوم السبت، في جلسته الأولى "مستقبل الذكاء الاصطناعي في الأردن: فرصة أم موجة يجب ركوبها"، لتسليط الضوء على دور التكنولوجيا والابتكار في تعزيز تنافسية الأردن وتطوير مهارات شبابه.


وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، ومؤسس شركة "دوت جو"، مروان جمعة، خلال إدارته للجلسة، إن نمو الوظائف في القطاع التكنولوجي، الذي لا يستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي، بلغ في آخر 6 أعوام 9 بالمئة، بينما بلغ في الوظائف التي تستخدمها 418 بالمئة.


وأشار إلى أنه استغرق وصول منصة جوجل لنسبة 365 مليار بحث في السنة 11 عاما، بينما استغرق برنامج "شات جي بي تي"، الذي يستخدمه 900 مليون مستخدم، للوصول لهذه النسبة عامين فقط.

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