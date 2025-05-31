افتتاح مبنى بلدية الحلابات وحديقة الاستقلال
وأكد المصري، خلال الافتتاح، بحضور محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود، أن عيد الاستقلال يمثل مناسبة وطنية للاحتفاء بإنجازات الأردن في مختلف القطاعات، ومحطة لتجديد العزم على مواصلة مسيرة التنمية والعطاء بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، مؤكدا أن هذه الذكرى تشكل دافعا نحو المزيد من العمل والبناء.
وثمن الوزير جهود بلدية الحلابات وشركائها الدوليين في تنفيذ هذه المشاريع التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بالواقع التنموي في مناطق البلدية.
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