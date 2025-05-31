افتتاح مبنى بلدية الحلابات وحديقة الاستقلال

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- افتتح وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، اليوم السبت، في بلدية الحلابات بمحافظة الزرقاء، مبنى البلدية الجديد وحديقة أطلق عليها اسم "الاستقلال"، ضمن احتفالات المملكة بعيد الاستقلال الـ79.



وأكد المصري، خلال الافتتاح، بحضور محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود، أن عيد الاستقلال يمثل مناسبة وطنية للاحتفاء بإنجازات الأردن في مختلف القطاعات، ومحطة لتجديد العزم على مواصلة مسيرة التنمية والعطاء بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، مؤكدا أن هذه الذكرى تشكل دافعا نحو المزيد من العمل والبناء.



وثمن الوزير جهود بلدية الحلابات وشركائها الدوليين في تنفيذ هذه المشاريع التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بالواقع التنموي في مناطق البلدية.