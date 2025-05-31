نهر بشري في العاصمة اليونانية اثينا للتنديد بجرائم الاحتلال

MENAFN - Palestine News Network ) اثينا /PNN / شكل عشرات الاف المشاركين في مسيرة تنديد بجرائم ومجازر الاحتلال نهرا بشريا على امتداد ٢.٥ كم في العاصمة اليونانية اثينا مطالبين بوقف المجزرة وحرب الابادة حيث تظاهروا أمام سفارة الاحتلال في العاصمة اليونانية اثينا.

بدوره شكر سفير دولة فلسطين لدى اليونان السفير يوسف درخم جميع المشاركين في هذه الفعاليات في اليونان على وقوفهم واستمرارهم وإصرارهم على مساندة شعبنا العظيم الرافض لسياسيات الاحتلال القمعية والتهجيرية.واضاف“معا وبإصرار مستمرين حتى إيقاف شلال هذا العدوان الهمجي”

وقال السفير درخم ان عشرات الآلاف من المواطنين اليونانيين مجددا بإصرار في اليونان دعما لنضال وحرية الشعب الفلسطيني هاتفين "الحرية لفلسطين " ومنددين بوقف الإبادة الجماعية في غزة يمثل استفتاء يظهر دعم اليونان وشعبها لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وألقى رئيس اتحاد العام لعمال فلسطين فرع اليونان محمد اقنيبي. كلمة ترحيبية بالحضور وشكرهم على دعمهم للحق الفلسطيني

وكان اتحاد العمال اليوناني قد نظم هذه المسيرة السلمية اليوم حيث توجت هذه المسيرة ارجوان الفرا احد الاطفال الجرحى من غزة حيث القت مقطتفات من شعر لمحمود درويش "على هذه الأرض ما يستحق الحياة" كما غنى نبيل الصايغ "وين عا رام الله، وعليي الكوفية عليي "

وشارك بالمسيرة عدد من الشخصيات اليونانية التي تمثل المجتمع المدني وعدد من السياسيين و رئيس الجالية الفلسطينية في اليونان محمد السيد واعضاء الجالية الفلسطينية ورؤساء الجاليات الفلسطينية العربية في اليونان في المسيرة وممثلي المنظمات اليونانية المختلفة .