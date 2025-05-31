نهر بشري في العاصمة اليونانية اثينا للتنديد بجرائم الاحتلال

نهر بشري في العاصمة اليونانية اثينا للتنديد بجرائم الاحتلال
بدوره شكر سفير دولة فلسطين لدى اليونان السفير يوسف درخم جميع المشاركين في هذه الفعاليات في اليونان على وقوفهم واستمرارهم وإصرارهم على مساندة شعبنا العظيم الرافض لسياسيات الاحتلال القمعية والتهجيرية.واضاف“معا وبإصرار مستمرين حتى إيقاف شلال هذا العدوان الهمجي”
وقال السفير درخم ان عشرات الآلاف من المواطنين اليونانيين مجددا بإصرار في اليونان دعما لنضال وحرية الشعب الفلسطيني هاتفين "الحرية لفلسطين " ومنددين بوقف الإبادة الجماعية في غزة يمثل استفتاء يظهر دعم اليونان وشعبها لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وألقى رئيس اتحاد العام لعمال فلسطين فرع اليونان محمد اقنيبي. كلمة ترحيبية بالحضور وشكرهم على دعمهم للحق الفلسطيني
وكان اتحاد العمال اليوناني قد نظم هذه المسيرة السلمية اليوم حيث توجت هذه المسيرة ارجوان الفرا احد الاطفال الجرحى من غزة حيث القت مقطتفات من شعر لمحمود درويش "على هذه الأرض ما يستحق الحياة" كما غنى نبيل الصايغ "وين عا رام الله، وعليي الكوفية عليي "
وشارك بالمسيرة عدد من الشخصيات اليونانية التي تمثل المجتمع المدني وعدد من السياسيين و رئيس الجالية الفلسطينية في اليونان محمد السيد واعضاء الجالية الفلسطينية ورؤساء الجاليات الفلسطينية العربية في اليونان في المسيرة وممثلي المنظمات اليونانية المختلفة .
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