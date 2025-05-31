الشيخ : قرار اسرائيل منع وزراء خارجية دول عربية واسلامية متعجرف وندرس كيفية الرد عليه

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الشيخ : قرار اسرائيل منع وزراء خارجية دول عربية واسلامية متعجرف وندرس كيفية الرد عليه
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN / قال نائب الرئيس الفلسطيني ونائب رئيس منظمة التحرير حسين الشيخ ان قرار اسرائيل منع وزراء خارجية دول عربية واسلامية متعجرف وندرس كيفية الرد عليه.
وقال الشيخ في تغريدة له على منصة اكس ان قرار الاحتلال منع وصول وزراء خارجية الدول العربية والاسلامية يمثل تصعيد خطير ويعبر عن سلوك متعجرف واستفزازي وغير مسبوق.
واضاف الشيخ في تغريدته :"ندرس مع الاشقاء العرب كيفية الرد على هذا القرار".
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