روبوت العنكبوت: ابتكار شبابي يتجاوز الطموح في منتدى التواصل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 31 أيار (بترا) رندا حتامله- في زوايا منتدى "التواصل" الذي نظمته مؤسسة ولي العهد، اليوم السبت، تحت شعار "حوار حول المستقبل"، تجسدت الطموحات الشبابية عبر مشروع استثنائي يجمع بين التكنولوجيا الحديثة والابتكار، هو "روبوت العنكبوت" الذي قدمه الأخوان أحمد وعلي أبو شنب.

أحمد، طالب الهندسة الميكانيكية، وعلي، طالب الهندسة الكهربائية في جامعة الحسين التقنية، دخلا المنتدى كمشاركين فعليين من خلال منصة "الصُنّاع"، ليعرضا مشروعًا تقنيًا مميزًا يمثل خطوة متقدمة نحو تطوير الأنظمة العسكرية الذكية في الأردن.

ويروي أحمد، بابتسامة واثقة، بداية المشروع الذي انطلق من "الصفر"، معتمدَين على فكرة بسيطة ورسومات أولية، مشيرًا إلى أنهما جمعا بين تخصصيهما في "الميكانيك والكهرباء" لتصميم "روبوت" بست أرجل مصنوع من "الأكريليك والبلاستيك"، يتمتع بقدرة على تنفيذ مهام عسكرية دقيقة، ويمكن استخدامه أيضًا كمنصة للأبحاث العلمية المتقدمة.

ولم يكن "روبوت العنكبوت" مجرد عرض لتقنيات حديثة، بل رسالة واضحة بأن المستقبل يُصنع بأيدي الشباب الجريئين، حيث يتميز الروبوت بقدرته على التنقل في بيئات وعرة، مع إمكانية تزويده بأجهزة رؤية واستشعار تخدم مهام الاستطلاع والعمليات في البيئات الخطرة.

ويصف علي المنتدى بأنه أكثر من مجرد مساحة عرض، بل هو جسر يربط بين الفكرة والمستثمر، وبين الابتكار والاحتضان الحقيقي، مشيرًا إلى اللقاءات التي أجراها مع ممثلين عن قطاعات صناعية واقتصادية مختلفة.

ويقول: "لا يقتصر الدعم على التمويل فقط، بل يشمل متابعة مستمرة من جامعة الحسين التقنية، والتدريب، وتأمين فرص توظيف، ما يعكس إيمان الجامعة بقدرات طلابها وحرصها على مرافقتهم حتى بعد التخرج".

وفي مشهد المنتدى، لم يكن "الروبوت" وحده ما أبهر الحضور، بل الحلم الذي يقوده الأخوان أبو شنب، حيث لم يقدما مشروع تخرج فحسب، بل قدما نموذجًا حيًا لمستقبل يصنعه الشباب بثقة وطموح، عندما تُمنح لهم الفرصة والمساحة للإبداع.

--(بترا)

رح/ ع أ/ف ق

31/05/2025 16:43:39





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