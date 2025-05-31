روبوت العنكبوت: ابتكار شبابي يتجاوز الطموح في منتدى التواصل
عمان 31 أيار (بترا) رندا حتامله- في زوايا منتدى "التواصل" الذي نظمته مؤسسة ولي العهد، اليوم السبت، تحت شعار "حوار حول المستقبل"، تجسدت الطموحات الشبابية عبر مشروع استثنائي يجمع بين التكنولوجيا الحديثة والابتكار، هو "روبوت العنكبوت" الذي قدمه الأخوان أحمد وعلي أبو شنب.
أحمد، طالب الهندسة الميكانيكية، وعلي، طالب الهندسة الكهربائية في جامعة الحسين التقنية، دخلا المنتدى كمشاركين فعليين من خلال منصة "الصُنّاع"، ليعرضا مشروعًا تقنيًا مميزًا يمثل خطوة متقدمة نحو تطوير الأنظمة العسكرية الذكية في الأردن.
ويروي أحمد، بابتسامة واثقة، بداية المشروع الذي انطلق من "الصفر"، معتمدَين على فكرة بسيطة ورسومات أولية، مشيرًا إلى أنهما جمعا بين تخصصيهما في "الميكانيك والكهرباء" لتصميم "روبوت" بست أرجل مصنوع من "الأكريليك والبلاستيك"، يتمتع بقدرة على تنفيذ مهام عسكرية دقيقة، ويمكن استخدامه أيضًا كمنصة للأبحاث العلمية المتقدمة.
ولم يكن "روبوت العنكبوت" مجرد عرض لتقنيات حديثة، بل رسالة واضحة بأن المستقبل يُصنع بأيدي الشباب الجريئين، حيث يتميز الروبوت بقدرته على التنقل في بيئات وعرة، مع إمكانية تزويده بأجهزة رؤية واستشعار تخدم مهام الاستطلاع والعمليات في البيئات الخطرة.
ويصف علي المنتدى بأنه أكثر من مجرد مساحة عرض، بل هو جسر يربط بين الفكرة والمستثمر، وبين الابتكار والاحتضان الحقيقي، مشيرًا إلى اللقاءات التي أجراها مع ممثلين عن قطاعات صناعية واقتصادية مختلفة.
ويقول: "لا يقتصر الدعم على التمويل فقط، بل يشمل متابعة مستمرة من جامعة الحسين التقنية، والتدريب، وتأمين فرص توظيف، ما يعكس إيمان الجامعة بقدرات طلابها وحرصها على مرافقتهم حتى بعد التخرج".
وفي مشهد المنتدى، لم يكن "الروبوت" وحده ما أبهر الحضور، بل الحلم الذي يقوده الأخوان أبو شنب، حيث لم يقدما مشروع تخرج فحسب، بل قدما نموذجًا حيًا لمستقبل يصنعه الشباب بثقة وطموح، عندما تُمنح لهم الفرصة والمساحة للإبداع.
--(بترا)
رح/ ع أ/ف ق
31/05/2025 16:43:39
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