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تعرفة بند فرق أسعار الوقود صفر لشهر حزيران

تعرفة بند فرق أسعار الوقود صفر لشهر حزيران

2025-05-31 08:05:55
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، زياد السعايدة، أن مجلس المفوضين قرّر خلال جلسته التي عقدت السبت، تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء لشهر حزيران 2025 بقيمة الصفر.
وأضاف السعايدة أن القيمة المحددة هي ذاتها المعتمدة لشهر أيار الجاري.

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