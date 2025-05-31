تعرفة بند فرق أسعار الوقود صفر لشهر حزيران

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
تعرفة بند فرق أسعار الوقود صفر لشهر حزيران
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، زياد السعايدة، أن مجلس المفوضين قرّر خلال جلسته التي عقدت السبت، تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء لشهر حزيران 2025 بقيمة الصفر.
وأضاف السعايدة أن القيمة المحددة هي ذاتها المعتمدة لشهر أيار الجاري.
وأضاف السعايدة أن القيمة المحددة هي ذاتها المعتمدة لشهر أيار الجاري.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين