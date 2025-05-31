أوكرانيا تأمر بإخلاء 11 قرية في منطقة سومي خشية من وقوع هجوم روسي

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أوكرانيا تأمر بإخلاء 11 قرية في منطقة سومي خشية من وقوع هجوم روسي
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصدرت سلطات سومي الواقعة في شمال شرق أوكرانيا على الحدود مع روسيا السبت، أوامر إخلاء على نحو إلزامي لإحدى عشرة قرية بسبب تعرضها للقصف والخشية من وقوع هجوم روسي في المنطقة.
وقالت إدارة سومي الإقليمية إن القرار جاء في ضوء التهديد المستمر لأرواح المدنيين جراء قصف البلدات الحدودية"، بعد إعلان روسيا سيطرتها على قرى في المنطقة في الأسابيع الأخيرة، واتهام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو بحشد قواتها على الحدود استعدادا للهجوم.
وقالت إدارة سومي الإقليمية إن القرار جاء في ضوء التهديد المستمر لأرواح المدنيين جراء قصف البلدات الحدودية"، بعد إعلان روسيا سيطرتها على قرى في المنطقة في الأسابيع الأخيرة، واتهام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو بحشد قواتها على الحدود استعدادا للهجوم.
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