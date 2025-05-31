ألم الجانب الأيسر من الظهر.. إليك 7 أسباب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يعد ألم الجانب الأيسر من الظهر من الأعراض الشائعة التي قد تشير إلى مشكلات صحية مختلفة، تتراوح بين بسيطة مثل إجهاد العضلات، إلى أكثر خطورة مثل التهاب الكلى أو البنكرياس، مما يتطلب تشخيصًا دقيقًا باستخدام الأشعة السينية أو الرنين المغناطيسي أو الموجات فوق الصوتية.



ووفقًا لتقرير نشره موقع verywellhealth، نستعرض فيما يلي أبرز 7 أسباب لألم الجانب الأيسر من الظهر:

1. الإصابات العضلية والعظمية

غالبًا ما يكون السبب الأساسي هو إصابات في العضلات أو الأربطة أو العظام بأسفل الظهر أو العمود الفقري. ورغم أن الإصابة قد تكون في نقطة معينة، إلا أن الألم قد يمتد إلى الجهة اليسرى أو اليمنى من الظهر.

2. إجهاد العضلات

يحدث إجهاد عضلات الظهر عند تمدد الألياف بشكل مفرط، مما يؤدي إلى التهاب وتورم موضعي. ويُعد من أكثر الأسباب شيوعًا لدى من يرفعون أوزانًا ثقيلة أو يجلسون فترات طويلة.

3. عدوى الكلى

عدوى الكلى، مثل التهاب الحويضة والكلية، يمكن أن تسبب ألمًا خفيفًا مستمرًا في جانب واحد من الظهر، وغالبًا ما يصاحبه أعراض مثل الحمى أو التبول المؤلم.

4. حصوات الكلى

عندما تبدأ حصوة في التحرك داخل المسالك البولية، تسبب ألمًا حادًا مفاجئًا في أحد الجانبين السفليين من الظهر. ويُعد هذا النوع من الألم من أشد أنواع الألم التي قد يواجهها الإنسان.

5. التهاب البنكرياس

يقع البنكرياس في الجزء العلوي من البطن خلف المعدة، ويمكن أن يتسبب التهاب البنكرياس الحاد أو المزمن في ألم ينتشر إلى الجانب الأيسر من الظهر، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بالغثيان والقيء.

6. بطانة الرحم (لدى النساء)

في بعض الحالات، قد يكون الألم مرتبطًا بحالة بطانة الرحم المهاجرة، حيث تنمو أنسجة الرحم خارج مكانها الطبيعي، محدثة ألمًا متقطعًا في أسفل الظهر أو الحوض.

7. التهاب المفاصل

قد يكون التهاب المفاصل، وخاصة الفقرات القطنية، سببًا مستمرًا لألم الجانب الأيسر من الظهر، نتيجة لتآكل الغضاريف أو الالتهاب المزمن في المفاصل.

🔍 متى تزور الطبيب؟

إذا كان الألم مستمرًا، أو مصحوبًا بأعراض مثل الحمى، الغثيان، أو تغيّر في لون البول، فيجب طلب الرعاية الطبية فورًا لتحديد السبب الدقيق وبدء العلاج المناسب.



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