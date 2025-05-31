دليلك للحفاظ على نسبة السكر بالدم في الصباح.. اتبع هذه العادات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يُعد تنظيم مستوى السكر في الدم أمرًا حيويًا للصحة العامة، خاصةً لأولئك الذين يعانون من السكري أو معرضين للإصابة به. وفي حين أن الارتفاعات المؤقتة في سكر الدم تُعتبر طبيعية، إلا أن التقلبات المتكررة قد تؤدي إلى مضاعفات تؤثر على المزاج والطاقة ووظائف الجسم.



ويُعاني الكثيرون، خاصة مرضى السكري، مما يُعرف بـ"ظاهرة الفجر"، وهي ارتفاع طبيعي في مستويات السكر بالدم خلال ساعات الصباح الباكر بسبب التغيرات الهرمونية التي تهيئ الجسم للاستيقاظ.

ووفقًا لموقع only my health، فإن اعتماد بعض العادات الصباحية الصحية يمكن أن يلعب دورًا فعالًا في الحد من هذه الارتفاعات. إليك أبرز 10 عادات صباحية تحافظ على استقرار السكر في الدم:

1. تناول فطور متوازن

ابدأ يومك بوجبة غنية بـالبروتين (كالبيض أو الزبادي اليوناني)، والدهون الصحية (مثل المكسرات)، والكربوهيدرات المعقدة (مثل الشوفان أو الحبوب الكاملة)، حيث تساعد هذه المكونات على إبطاء امتصاص الجلوكوز وتثبيت مستواه.

2. تجنب السكريات في الصباح

تناول الحلويات أو العصائر على معدة فارغة يؤدي إلى ارتفاع سريع في سكر الدم. يُفضل الابتعاد عن الكربوهيدرات المكررة أو الأطعمة المصنعة في أول اليوم.

3. شرب الماء فور الاستيقاظ

الترطيب الجيد يساعد الكلى على التخلص من الجلوكوز الزائد في الدم، وبالتالي دعم التوازن الطبيعي للسكر.

4. ممارسة التمارين الصباحية

الرياضة الصباحية الخفيفة مثل المشي أو تمارين التمدد أو اليوغا، تُحسّن حساسية الأنسولين وتساعد على امتصاص السكر من الدم بكفاءة.

5. فحص سكر الدم الصائم

القيام بقياس نسبة السكر في الصباح، بعد صيام 8 ساعات، يعطي مؤشرًا دقيقًا حول قدرة الجسم على تنظيم الجلوكوز. النطاق الطبيعي للصائم يتراوح بين 70–99 ملجم/ديسيلتر.

6. تناول الطعام في أوقات منتظمة

الالتزام بجدول وجبات ثابت يساعد الجسم على الاستعداد لهضم الطعام، مما يُنظم عمل الأنسولين ويقلل التقلبات في سكر الدم.

7. تناول الأدوية بانتظام

لمن يتناولون الأنسولين أو أدوية السكري، من الضروري الالتزام بموعد الجرعة الصباحية لتجنب أي ارتفاع غير متوقع في مستوى السكر.

8. الحصول على نوم كافٍ ليلًا

قلة النوم تؤثر على الهرمونات وتقلل من حساسية الجسم للأنسولين. لذلك، النوم الكافي يعزز الصحة العامة ويساعد على التحكم في السكر صباحًا.

9. إدارة التوتر الصباحي

الكورتيزول، وهو هرمون التوتر، يبلغ ذروته صباحًا. يُنصح بممارسة التأمل أو الصلاة أو التنفس العميق لخفض مستويات التوتر وتأثيرها على سكر الدم.

10. تجنب الكافيين على الريق

الكافيين قد يرفع مستويات الكورتيزول والجلوكوز في الدم. لذا، يُفضل تأجيل تناول القهوة أو الشاي حتى بعد وجبة الإفطار.

خلاصة

التحكم في مستويات السكر يبدأ من الصباح. واتباع هذه العادات البسيطة يوميًا يمكن أن يُحدث فارقًا كبيرًا، ليس فقط في ضبط السكر، بل أيضًا في الطاقة والصحة النفسية والجسدية.

الكونسلتو